Zustand verschlechtert: Sorge um Fußball-Legende Pelé

Fans sorgen sich um Pelé: Der Gesundheitszustand der brasilianischen Fußball-Legende hat sich offenbar so sehr verschlechtert, dass der 82-Jährige die Klinik an Weihnachten nicht verlassen kann.

Noch Anfang Dezember meldete sich Fußball-Legende Pelé selbst via Instagram, alle sollten "ruhig und positiv" bleiben, er sei stark und voller Hoffnung. Doch inzwischen scheint sich der Gesundheitszustand des 82-Jährigen offenbar verschlechtert zu haben.

Die Krebserkrankung sei fortgeschritten, Pelé benötige "intensivere Betreuung aufgrund von Nieren- und Herzproblemen", zitiert das Nachrichtenportal "G1" aus dem medizinischen Bericht des behandelnden Krankenhauses, des Hospitals Albert Einstein in São Paulo. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Familie feiert Weihnachten in der Klinik

Bereits seit dem 29. November befindet sich die brasilianische Fußball-Legende in der Klinik. Die Chemotherapie, mit der er aufgrund eines Dickdarmtumors behandelt wird, musste neu eingestellt werden.

Auch Pelés Tochter Kely Nascimento meldete sich zu Wort und schrieb auf Instagram, die Familie werde auf Rat der Ärzte Weihnachten mit dem 82-Jährigen im Krankenhaus verbringen. "Wir werden diesen Raum in ein Sambodrom verwandeln (nur ein Scherz), wir werden sogar Caipirinhas machen (kein Scherz)." Nascimento wünschte allen Fans frohe Feiertage und kündigte ein Update zum Zustand ihres Vaters in der kommenden Woche an.