NBA-Geschichte geschrieben: LeBron James und Bronny James bringen Fans zum Jubeln

LeBron James und sein Sohn Bronny James haben NBA-Geschichte geschrieben: Sie gewannen gemeinsam das erste Spiel der Saison der Lakers. Ebenfalls rekordverdächtig war der Start der Boston Celtics.

Zum ersten Mal spielten in einem Pflichtspiel der nordamerikanischen Basketballliga Vater und Sohn gemeinsam für eine Mannschaft. Der 39-jährige LeBron James und sein 20-jähriger Sohn konnten beim Saisonauftakt mit den Los Angeles Lakers den 110:103 (55:42)-Heimerfolg über die Minnesota Timberwolves feiern.

Jubel für das James-Duo

Der geschichtsträchtige Moment ereignete sich vier Minuten vor der Halbzeit, als Vater und Sohn gleichzeitig eingewechselt wurden. Jubel brach aus, als das James-Duo die Aufwärmshirts vor der Einwechslung abstreifte.

"Familie kommt immer vor allem anderen", sagte LeBron James. "Ich habe viele Erlebnisse meines Sohnes verpasst, weil ich oft auf Auswärtsspielen war. Diesen Moment nun zu erleben, ist eines der größten Geschenke, die ich von Gott erhalten habe." Auch Bronny James war beeindruckt: "Das ist ein verrückter Moment, den ich niemals vergessen werde."

Letztlich stand Bronny James nur drei Minuten auf dem Parkett und blieb ohne Zähler. LeBron James erzielte 16 Punkte, bester Lakers-Werfer war Anthony Davis mit 36 Zählern und 16 Rebounds.

Bronny James wurde in der diesjährigen Talentziehung der NBA, dem Draft, von den Lakers Ende der zweiten Runde ausgewählt, seine Saisonvorbereitung verlief derweil noch nicht überzeugend. Wie groß seine Rolle bei den Lakers sein wird, bleibt abzuwarten.

Titelverteidiger Boston stellt NBA-Rekord ein

Die Boston Celtics sind mit einem überzeugenden 132:109 (74:55)-Heimsieg gegen die New York Knicks in die neue NBA-Saison gestartet und haben dabei einen Rekord aufgestellt. Der Titelverteidiger traf insgesamt 29 Dreier und stellte damit den Bestwert der Milwaukee Bucks ein. Dieser Rekord wurde bereits gut drei Minuten vor Ende des vierten Viertels erreicht, aber die Celtics konnten ihn nicht weiter ausbauen, da sie ihre letzten 13 Dreierversuche verfehlten.

Jayson Tatum ragte bei den Celtics heraus und erzielte 37 Punkte, davon verwandelte er acht Dreier. Vor dem Spiel hatten die Celtics einen Meisterschaftsbanner für ihren 18. NBA-Titel unter die Hallendecke gezogen. Dies schien sie zu beflügeln, denn sie dominierten das erste Viertel mit 43:28.

Bei den Knicks gab der deutsche Center Ariel Hukporti sein Debüt in der Liga. In sechs Minuten erzielte der 22-Jährige zwar keine Punkte, holte aber vier Rebounds und blockte einen Wurf. In dieser Saison sind insgesamt acht deutsche Spieler in der NBA aktiv, was einen neuen Rekord darstellt.

