Netanjahu nach massiven Angriffen aus Gaza: "Wir sind im Krieg"

Nach einer massiven Angriffswelle auf Israel vom Gazastreifen aus stellt Ministerpräsident Netanjahu unmissverständlich klar: Sein Land befindet sich im Krieg!

Das Wichtigste in Kürze Die militante Palästinenserorganisation Hamas hat Israel mit einer massiven Angriffswelle überzogen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spricht deshalb von einem Krieg gegen sein Land.

Als Reaktion auf die verheerenden Angriffe habe er die Militärführung angewiesen, "die Ortschaften von den Terroristen zu säubern", die eingedrungen seien.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Samstag nach massiven Angriffen aus dem Gazastreifen auf Israel von einem "Krieg" gesprochen. "Bürger Israels, wir sind im Krieg", sagte Netanjahu in einer Videobotschaft aus dem Militärhauptquartier in Tel Aviv. Er betonte, es handele sich nicht um eine neue Gewaltrunde oder ähnliches, sondern um einen Krieg.

Berichte über Geiselnahmen und Entführungen

Die im Gazastreifen herrschende militante Palästinenserorganisation Hamas habe einen tödlichen Überraschungsangriff auf Israel und seine Bürger gestartet. Neben Angriffen mit mehreren Tausend Raketen auf israelische Ortschaften drangen nach Armeeangaben auch bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor. Es kam zu schweren Kämpfen mit israelischen Soldaten, es gibt unbestätigte Berichte von Geiselnahmen und Entführungen in den Gazastreifen.

Netanjahu: "Wir werden siegen"

Netanjahu sagte, er habe die Militärführung angewiesen, "die Ortschaften von den Terroristen zu säubern", die eingedrungen seien. Die Kämpfe dauerten an. Außerdem habe er die massive Mobilisierung von Reservisten angeordnet, "um zurückzuschlagen, in einem Ausmaß, das der Feind noch nicht erlebt hat". Der Feind werde einen "nie da gewesenen Preis zahlen". Netanjahu rief die Bürger dazu auf, sich an die Anweisungen der Behörden zu halten. "Wir sind im Krieg und wir werden siegen."