Neu-Isenburg: Säugling tot aufgefunden - mutmaßliche Mutter unter Verdacht

In Neu-Isenburg wird in einer Wohnung ein totes Neugeborenes entdeckt. Der Verdacht der Ermittler fällt auf eine Frau: die mutmaßliche Mutter.

Eine Frau steht in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) in Verdacht, ein Neugeborenes kurz nach der Entbindung getötet zu haben. Sie ist die mutmaßliche Mutter des Säuglings und soll noch am Donnerstag (5. Dezember) einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Das Neugeborene weise Hinweise von Gewaltanwendung auf. Die Ermittlungen dauern an.

Baby tot in Wohnung gefunden

Das tote Mädchen war demnach am Mittwoch in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Gravenbruch entdeckt worden. Angehörige riefen laut Mitteilung die Polizei. In einem rechtsmedizinischen Institut soll der Leichnam des Kindes nun obduziert werden.