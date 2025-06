Neue Echtzeit-Textfunktion für Handys startet bundesweit: Das ändert sich

Ab dem 28. Juni 2025 führen alle großen Netzbetreiber in Deutschland die neue Funktion "Real Time Text" ein. Damit können Nutzer während eines Anrufs parallel schreiben – und das ganz ohne Verzögerung.

Eine Neuerung steht bevor: Ab dem 28. Juni 2025 aktivieren die Mobilfunkanbieter Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica und 1&1 die neue Funktion Real Time Text (RTT). Damit können Nutzer:innen während eines Telefongesprächs auch gleichzeitig tippen – und das in Echtzeit. Jede Eingabe wird beim Gesprächspartner sofort sichtbar, Buchstabe für Buchstabe.

Echtzeit-Text kommt auf alle Handys

Die neue Funktion ergänzt das klassische Telefonat und ermöglicht eine schriftliche Kommunikation parallel zur Spracheingabe – eine Art Live-Chat während des Gesprächs. Im Unterschied zu einer SMS oder Messenger-Nachricht gibt es bei RTT keine Zeitverzögerung.

Praktisch für Notfälle und Barrierefreiheit

Der Echtzeit-Text richtet sich vor allem an Menschen mit Hör- oder Sprachbeeinträchtigungen, die so einfacher kommunizieren können. Doch auch in Situationen, in denen gesprochenes Wort unangebracht oder nicht möglich ist – etwa in lauter Umgebung oder bei einem diskreten Notruf – bietet RTT eine hilfreiche Alternative.

Ein besonderer Vorteil: Notrufzentralen in Deutschland müssen ab Mitte 2027 in der Lage sein, RTT-Kommunikation zu empfangen. Damit ist die neue Funktion auch sicherheitsrelevant – etwa für stille Notrufe in Bedrohungslagen.

Aktivierung und technische Voraussetzungen

Um RTT nutzen zu können, sind einige technische Voraussetzungen zu erfüllen. Die Funktion steht ausschließlich bei Telefonaten über LTE, 5G oder WLAN zur Verfügung. Außerdem muss auf beiden Endgeräten ein aktuelles Betriebssystem laufen – Android ab Version 10 oder iOS ab Version 11.2. Wichtig: RTT muss manuell in den Geräteeinstellungen unter dem Menüpunkt "Bedienungshilfen" aktiviert werden.

Nach der Freischaltung erscheint während eines Anrufs eine zusätzliche Schaltfläche auf dem Bildschirm, über die der Echtzeit-Chat gestartet werden kann. Die Netzbetreiber werden die Funktion durch Software-Updates schrittweise auf kompatiblen Geräten verfügbar machen – auch auf älteren Smartphones.