Bibel, Handy, Krypto-Coins: So verdoppelte die Trump-Familie ihr Vermögen

Donald Trumps Vermögen ist seit 2024 auf mehr als das Doppelte gewachsen. Die Rolle als US-Präsident hilft ihm immer wieder, seine Einkommensströme zu stärken.

Dass Donald Trump in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen ist, ist kein Geheimnis. Schon lange vor seiner ersten Amtszeit hat der US-Präsident als Unternehmer Aufmerksamkeit auf sich gezogen - mit seiner Reality-TV-Show "The Apprentice". Im Januar 2025 trat Trump seine zweite Amtszeit als US-Präsident an. Nach vier turbulenten Jahren voller Kontroversen nach seiner ersten Amtszeit bietet ihm die Rückkehr in diese Rolle so viele geschäftliche Chancen wie nie zuvor.

Das zeigt sich in den ersten Monaten, seit er wieder Präsident wurde, drastisch. Berechnungen von "Forbes" zufolge verfügte Trump im Mai dieses Jahres über ein Vermögen von rund 5,5 Milliarden Dollar. 2024 lag diese Zahl noch bei 2,3 Milliarden Dollar. Somit hat er sein Vermögen in kurzer Zeit mehr als verdoppelt. Wie er das geschafft hat, sehen Sie im folgenden Video:

Die Einkommensströme des Präsidenten

Doch wie genau verdient der US-Präsident außerhalb von seinem Amt privat Geld? Als Kopf der Trump Organization leitet er das Immobiliengeschäft, welches bereits seit Generationen von seiner Familie geführt wird. Das Imperium hat sich jedoch seit der Gründung ordentlich erweitert. Mittlerweile ist die Organisation nicht mehr nur im Immobilienmarkt tätig, sondern besitzt auch mehrere Hotels und Golfplätze. So hat Trump in den Jahren vor seiner politischen Karriere sein Vermögen vergrößert.

Trump-Merchandise wird ebenfalls durch die Organisation verkauft. Damit spricht der Konzern die Zielgruppe der Trump-Wähler:innen an. Im Trump Store können diese eine breite Auswahl an Produkten kaufen. Von "Make America Great Again"-Hüten bis hin zu Wellnessartikeln wächst das Sortiment stetig weiter.

Von der Trump-Bibel bis zum Trump-Phone

Selbst eine Bibel mit Trump-Branding kam 2024 als Teil seiner Präsidentschaftskampagne auf den Markt. Das ist jedoch nur eines von vielen Büchern, die bisher unter dem Namen des US-Präsidenten veröffentlicht wurden. "Great Again", "Our Journey Together" und "Save America" handeln beispielsweise von seiner Rolle als Präsident. In den vergangenen Jahren verdiente Trump Millionen Dollar mit Büchern unter seinem Namen. An der Produktion mitwirken muss er dafür aber kaum.

Mit der Plattform Truth Social ist die Trump-Familie auch in den Technologie- und Medienmarkt vorgestoßen. Dabei soll es nicht bleiben. Ab September 2025 soll das neueste Trump-Unternehmen dazu kommen: Trump Mobile. Das Trump-Phone soll mit einem entsprechenden Mobilfunkvertrag die ideale Option für die Fans des US-Präsidenten sein. Die Erfolge der Familie Trump mit ihren eigens auf den Markt gebrachten Krypto-Währungen ermutigten sie, auch ins Handy-Geschäft einzusteigen.

Trumps Krypto-Schlupfloch

Trumps erste eigene Krypto-Währung $TRUMP wurde kurz vor seinem Amtsantritt veröffentlicht. Der sogenannte Trump-Meme-Coin ist eine wichtige Einnahmequelle des US-Präsidenten und trägt erheblich zum Nettoeinkommen der Familie bei. Das liegt vielleicht auch an dem Potenzial für Unternehmen, durch die digitale Währung legale Vorschriften zu umgehen. Das deuten zumindest zwei Reporter der "New York Times" an.

Unternehmer:innen aus anderen Ländern investieren schon seit Januar in Trump-Coins und äußern teilweise explizit die Hoffnung, den US-Präsidenten durch ihre Anlagen beeinflussen zu können. Gesetzlich dürfen auswärtige Investoren kein Geld an die politische Kampagne eines Präsidenten spenden. Der Meme-Coin bietet hier ein Schlupfloch für Unternehmen.

Eines dieser Unternehmen könnte die GD Culture Group aus China sein. Ihr Geschäft läuft über TikTok. Seit seinem Amtsantritt verhindert Trump ein Verbot der Social-Media-Plattform. Öffentlichen Aufzeichnungen zufolge hatte die GD Culture Group 2024 keine Einnahmen gehabt. Jedoch versprach das Unternehmen, 300 Millionen Dollar in $TRUMP zu investieren. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Verbot und den Investments besteht, ist noch offen.

Auch ein direkter Kontakt zum US-Präsidenten könnte durch $TRUMP möglich sein. Im April verkündeten Trump und seine Business-Partner, dass die 25 Meme-Coin-Investoren zu einem Abendessen mit ihm eingeladen werden. Die darauffolgende Runde hat die Einnahmen der Trump-Familie enorm gesteigert. Die Chance, mit dem Präsidenten in einem Raum zu sein, ließen sich viele Unternehmer:innen ungern entgehen.

Erst Unternehmer, dann Präsident

Durch Trumps Präsidentenamt eröffnen sich seit 2016 eine Menge neue Einkommensströme für seine gesamte Familie. Wie diese sein Handeln als Präsident beeinflussen, ist nicht immer transparent. Zwar werden die Unternehmungen der Trump Organization oft mit Kritik konfrontiert, aber was wäre Trump für ein Unternehmer, wenn er sich nicht auf einen guten Deal einlassen würde?