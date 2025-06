Israel und die USA hätten dem iranischen Regime "einen Gefallen getan", sagt Nahostexperte Robert Chatterjee – und zieht eine ernüchternde Bilanz der Angriffe auf Irans Atomanlagen.

Die Angriffe Israels und der USA auf iranische Atomanlagen wirbelten die internationale Politik zuletzt ordentlich auf. Der Nahostexperte Robert Chatterjee zieht ein düsteres Fazit: Die Operationen seien völkerrechtswidrig gewesen und hätten zudem dem Regime in Teheran in die Hände gespielt, erklärte er im :newstime-Interview.

Unpopulärer Konflikt

Der Grund: Der Konflikt in der Region sei in der gesamten Welt sehr "unpopulär". "Insofern muss man sagen, dass Israel und die USA diesem Regime wirklich einen Gefallen getan haben", so Chatterjee.

Er weist auch auf ein innenpolitisches Dilemma hin: Teheran habe im Zuge der Angriffe auch "im Innern noch mal ganz hart zugeschlagen" und viele Menschen festgenommen. Die Folge: Die Angriffe auf die Atomanlagen hätten überhaupt nichts zur Veränderung der Lage der Iraner:innen beigetragen.

"Israelis haben Amerikaner vor sich hergetrieben"

Auch die Luftschläge selbst bewertet Chatterjee scharf: "Dass das Atomprogramm jetzt vernichtet ist, steht überhaupt nicht fest." Die militärische Aktion sei "völkerrechtswidrig" gewesen, habe knapp 1.000 Menschen das Leben gekostet – auf iranischer wie auf israelischer Seite.

Zudem zweifelt der Experte daran, dass die USA wirklich Herr der Lage waren. "Die Israelis haben die Amerikaner vor sich hergetrieben", sagt Chatterjee – und wirft Donald Trump vor, sich rhetorisch von der Rolle eines "Erfüllungsgehilfen" entfernen zu wollen.

