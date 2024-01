 Neue Steuerregelung: 2024 landet mehr Nettoeinkommen im Geldbeutel

Die Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags beschert vielen Arbeitnehmer:innen 2024 ein höheres Nettokommen. Allerdings profitieren nicht alle Berufstätigen gleich stark von der neuen Regelung.

Das Wichtigste in Kürze Das Nettoeinkommen vieler Arbeitnehmer steigt 2024 durch die Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags.

Singles mit hohem Einkommen profitieren am meisten, während einige Verheiratete mit geringem Einkommen weniger erhalten.

Eine weitere mögliche Erhöhung des Grundfreibetrags könnte die Entlastung im Laufe des Jahres noch verstärken.

2024 bringt für viele Arbeitnehmer in Deutschland eine erfreuliche Nachricht: Das Nettoeinkommen steigt. Grund dafür ist die Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags von 10.908 Euro auf 11.604 Euro. Dieser Betrag ist das Einkommen, das jeder steuerfrei verdienen darf. Laut Berechnungen des Softwarehauses Datev, welche die "Süddeutschen Zeitung" in Auftrag gegeben hat, können Arbeitnehmer:innen dadurch mit bis zu 563 Euro mehr im Jahr rechnen.

Diese Gruppe profitiert am meisten

Besonders Singles mit hohem Einkommen profitieren von dieser Regelung. Ein Single mit einem Bruttogehalt von 7.000 Euro monatlich kann laut den Berechnungen von Datev mit einem jährlichen Plus von 563 Euro rechnen. Allerdings gibt es auch Verlierer: Verheiratete mit einem Bruttogehalt von 2.000 Euro und zwei Kindern in Steuerklasse 3 haben 33 Euro weniger im Jahr zur Verfügung. Kinderlose Verheiratete in derselben Steuerklasse müssen sogar mit einem Minus von 63 Euro rechnen. Die Ursache hierfür liegt in einzelnen Anhebungen bei Sozialversicherungsbeiträgen.

Entlastung im Laufe des Jahres vermutlich noch höher

Durchschnittsverdiener:innen mit einem Bruttogehalt von 3.500 Euro monatlich erleben unterschiedliche Auswirkungen. Verheiratete mit zwei Kindern erhalten 315 Euro mehr, während Alleinstehende in derselben Gehaltsklasse nur 196 Euro zusätzlich bekommen. Alleinerziehende Durchschnittsverdiener können sich über 203 Euro mehr freuen.

Interessant ist, dass die Entlastung im Laufe des Jahres 2024 vermutlich noch höher ausfallen könnte. Die Bundesregierung plant, den Grundfreibetrag um weitere 180 Euro zu erhöhen. Sollte dies rückwirkend ab Januar 2024 gelten, würden Arbeitgeber die Differenz auf einmal überweisen.