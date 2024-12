Neue Streikwelle bei VW - jetzt spricht der Betriebsrat

Wie geht es weiter für Volkswagen? Inmitten der Krise beim deutschen Autobauer kommt es erneut zu zahlreichen Warnstreiks.

Im Ringen um Einsparungen bei VW treffen in Wolfsburg Vertreter:innen von VW und IG Metall am Montag (9. Dezember) zu ihrer vierten Tarifrunde zusammen. Die IG Metall ruft für diesen Tag erneut zu Warnstreiks an neun der zehn VW-Standorte in Deutschland auf. Eine Einigung zeichnete sich im Streit um Lohnkürzungen, Werksschließungen und Entlassungen nicht ab.

Am Vormittag werden die VW-Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo und Vertreter von IG Metall voraussichtlich vor Hunderten von verärgerten VW-Beschäftigten am Stammsitz des deutschen Autobauers sprechen.