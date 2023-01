NFL-Playoffs heute am Samstag live im TV und Livestream: Wer überträgt die Division Round?

Das Viertelfinale in der NFL - die sogenannte Divisional-Round - mit den acht besten Teams der Saison steht nun fest. Mit dabei sind die Kansas City Chiefs, Jacksonville Jaguars, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Philadelphia Eagles, New York Giants, San Francisco 49ers und die Dallas Cowboys. Hier können die Partien live im TV oder Stream verfolgt werden.

Alle Termine auf einen Blick Wild Card Games: 14. Januar bis 16. Januar

Divisional Round: 21. Januar bis 22. Januar

Conference Championship: 29. Januar

Pro Bowl: 5. Februar

Super Bowl: 12. Februar

In der American Football Conference (AFC) gehen die Kansas City Chiefs als Favorit in die Divisional Round, wurden aber in der Regular Season von ihren beiden größten Konkurrenten - den Buffalo Bills und den Cincinnati Bengals - geschlagen. In der National Football Conference (NFC) sind die San Francisco 49ers, die ihre letzten elf Spiele gewonnen haben, derzeit am stärksten, obwohl sie mit ihrem dritten Quarterback Brock Purdy antreten müssen.

Wann finden die Spiele statt?

Samstag, 21. Januar 22:30 Uhr : Kansas City Chiefs - Jacksonville Jaguars

Sonntag, 22. Januar 02:15 Uhr : Philadelphia Eagles - New York Giants

Sonntag, 22. Januar 21:00 Uhr : Buffalo Bills - Cincinnati Bengals

Montag, 23. Januar 00:30 Uhr: San Francisco 49ers - Dallas Cowboys

Divisional Playoffs: Werden die Spiele live im Free-TV gezeigt?

Ja, alle Playoff-Spiele werden auf ProSieben im Free-TV ausgestrahlt. Nicht nur die Divisional Round, sondern auch die Conference Championships und der Super Bowl 57 werden auf ProSieben zu sehen sein.

Sind die Spiele im Pay-TV zu sehen?

Nein, sie laufen frei verfügbar auf ProSieben.

Divisional Playoffs: Wo sind die Spiele im Livestream zu sehen?

Alle Playoffs sind per Stream auf Joyn und ran.de zu finden:

Wer kommentiert die Spiele?