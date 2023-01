NFL-Playoffs: Viertelfinals stehen an

In den NFL Playoffs wird es ernst. Am Wochenende stehen die Viertelfinals an. ProSieben ist live dabei.

Dieses Wochenende stehen die Playoff-Viertelfinals der NFL an.

An diesem Samstag wird es ernst

Zum Abschluss der Divisional Playoffs treffen in der Nacht zu Montag (00.30 Uhr MEZ) der jüngste sowie der älteste Quarterback der Playoffs aufeinander. Shootingstar Brock Purdy empfängt in Santa Clara mit den San Francisco 49ers die Dallas Cowboys. Spielmacher dort: der 29-jährige Dak Prescott.

In der Divisional Round steigen auch die Kansas City Chiefs ein. Das Team um Quarterback Patrick Mahomes hatte in der Wildcard-Runde spielfrei und treffen nun auf die Jacksonville Jaguars. Die Franchise aus Florida musste bereits Großes leisten. Das Team um QB Trevor Lawrence landete gegen die Los Angeles Chargers dank Kicker Riley Patterson einen 31:30-Sieg.

NFL-Playoffs: Divisional Round live bei ProSieben

Beim Auftakt am heutigen Samstag (21.01.) spielen die Kansas City Chiefs gegen die Jacksonville Jaguars. Das Spiel wird um 22:30 Uhr LIVE im TV auf ProSieben sowie im Livestream auf Joyn gezeigt.

Besonders auffällig: Es werden Duelle unter den jungen Spielern sein. Alte Hasen wie beispielsweise Tom Brady oder Kirk Cousins scheiterten bereits vor dem Viertelfinale.

Die Duelle im Überblick

Folgende Teams stehen sich im Viertelfinale gegenüber:

Kansas City Chiefs - Jacksonville Jaguars

Philadelphia Eagles - New York Giants

Buffalo Bills - Cincinnati Bengals

San Francisco 49ers - Dallas Cowboys