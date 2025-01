Norwegischer Staatsfonds wirft mehr als 200 Milliarden Euro Rendite ab

Einer der größten Staatsfonds der Erde klettert weiter in luftige Höhen. Zugutekommen soll all das eines Tages den künftigen Generationen der reichen Öl-Nation.

Der zur Absicherung künftiger Generationen geschaffene norwegische Ölfonds hat 2024 eine Rendite in Höhe von umgerechnet mehr als 200 Milliarden Euro erzielt. Mit einer Zunahme um 13 Prozent warf er rund 2,51 Billionen norwegische Kronen (213 Mrd. Euro) ab, wie die norwegische Zentralbank als Verwalterin des Staatsfonds mitteilte. Zum Jahresabschluss hatte der Fonds einen Wert in Höhe von rund 19,74 Billionen Kronen - mittlerweile liegt er bereits bei über 20,1 Billionen Kronen, was nach heutigem Umrechnungskurs mehr als 1,7 Billionen Euro entspricht.

Absicherung für künftige Generationen

Die hohe Rendite sei ein Ergebnis eines sehr starken Aktienmarktes, erklärte Fonds-Chef Nicolai Tangen. Besonders US-Technologieaktien hätten sich sehr gut entwickelt. Allerdings hat auch der schwache Kurs der norwegischen Krone zur Wertentwicklung des Fonds beigetragen.

Norwegens gemeinhin als Ölfonds bezeichneter staatlicher Pensionsfonds Ausland gilt als einer der größten Staatsfonds der Welt. Er fungiert als Finanzreserve und in erster Linie als Absicherung für künftige Generationen, wenn nicht mehr nach Öl gebohrt werden kann. Er wird mit den Einnahmen aus der norwegischen Öl- und Gasförderung gefüttert und investiert in Tausende Unternehmen weltweit, darunter Großkonzerne wie Microsoft, Apple, Nvidia, Meta und Amazon.