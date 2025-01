Wegen Trump: Dax reißt erstmals die 21.000-Punkte-Marke

Die Befürchtung, dass Donald Trump bereits an seinem ersten Tag als US-Präsident per Dekret Sonderzölle verfügen könnte, hat sich nicht bestätigt. Das ließ den Dax in bisher nie gekannte Höhen schnellen.

Das Wichtigste in Kürze Unmittelbar vor der Vereidigung von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten hat der Dax am Montag (20. November) erstmals die Marke von 21.000 Punkten übersprungen.

Hintergrund ist ein Medienbericht, wonach Trump nach seiner Vereidigung nicht unmittelbar neue Zölle verhängen wird.

Ein Trump-Mitarbeiter hatte dies bestätigt.

Wenige Stunden vor der Vereidigung von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten hat der Dax die historische Marke von 21.000 Punkten übersprungen. Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Montag (20. Januar). Demnach kletterte der deutsche Leitindex auf ein Rekordhoch von 21.054 Zähler.

Auch der EuroStoxx50 stieg vor Trumps Antrittsrede am Abend um 0,7 Prozent auf bis zu 5183 Punkte. "Die Anleger hoffen nun, dass die von Donald Trump im Wahlkampf angekündigten Zölle nicht so drastisch ausfallen werden wie befürchtet", kommentierte IG-Analyst Christian Henke.

Vorausgegangen war am Montagnachmittag die Bestätigung eines Berichts des "Wall Street Journal" durch einen Trump-Mitarbeiter, in dem es hieß, dass Trump nach seiner Vereidigung nicht unmittelbar neue Zölle verhängen wird. Der neue US-Präsident wolle stattdessen die Behörden anweisen, die Beziehungen zu China und den kontinentalen Nachbarn in Amerika zu evaluieren. Das dämpfe vorerst die Ängste vor etwaigen Handelskriegen der USA, möglicherweise auch mit der Europäischen Union, berichtet auch die Deutsche Presse-Agentur.

Trumps Präsidentschaft bedeutet Unsicherheit für die Börse

"Die Amtseinführung von Präsident Trump ist ein kritischer Moment für Europa", schrieb Mathieu Savary von BCA Research. "Allerdings ist die Unsicherheit der eigentliche Schmerzfaktor", so der Marktstratege. Sollten Europa und die USA eine Grundlage für einen für beide Seiten akzeptablen "Deal" finden, dürfte diese Unsicherheit wieder schwinden. "Mit seiner Vorliebe für den Überraschungseffekt dürfte Trump die Finanzmärkte auch in den kommenden Monaten auf Trab halten", kommentierten die Expert:innen von Index-Radar.

Im Vorfeld von Trumps Amtseinführung hatten Börsianer:innen damit gerechnet, dass Trump bereits am ersten Tag per Dekret Sonderzölle ankündigen könnte. Ein solcher Schritt hätte die Furcht vor einer protektionistischen Handelskampagne, steigender Inflation und längerfristig höheren Leitzinsen anfachen können.

Aktien europäischer Autobauer stark gefragt

Insbesondere bei den europäischen Automobilherstellern sorgte der Bericht, dass Trump an seinem ersten Tag im Amt keine neuen Zölle verhängen werde, für Auftrieb. BMW rückte mit einem Plus von mehr als drei Prozent an die Dax-Spitze, gefolgt von Mercedes-Benz. Die Aktien der Porsche AG, von Volkswagen und Daimler Truck verteuerten sich um rund zwei Prozent. Die Papiere der Stellantis in Mailand zogen ähnlich stark an.

Die Aussicht auf vorerst weiter sinkende Zinsen in den USA wie auch in der Euro-Zone lassen die Aktienmärkte seit Monaten von Rekord zu Rekord eilen. Erst Anfang Dezember hatte der Dax die Schallmauer von 20.000 Zählern durchbrochen, im September war die 19.000er-Marke gefallen. 2024 kam der Dax auf ein Plus von rund 19 Prozent, seit dem Jahreswechsel legte er gut weitere fünf Prozent zu.

Kryptowährungen erreichen Rekordwerte

Der Bitcoin kletterte vor Trumps Amtsantritt ebenfalls auf ein Rekordhoch. Die umsatzstärkste Kryptowährung kletterte um bis zu 4,2 Prozent auf 109.071,86 Dollar und ist damit nach mehr als einem Monat Pause erneut so teuer wie nie zuvor. "Anleger hoffen, dass der designierte US-Präsident Donald Trump bereits in den kommenden Stunden oder Tagen wichtige Gesetze unterzeichnet und somit den Weg für ein kryptofreundliches Washington ebnet", sagte Experte Timo Emden vom Analysehaus Emden Research.

Trumps brandneue eigene Kryptowährung $TRUMP stieg am Montag zeitweise auf 58,56 Dollar und erreichte eine Gesamt-Marktkapitalisierung von knapp zwölf Milliarden Dollar. Damit etablierte sich die Cyber-Devise in den ersten drei Tagen bereits als Nummer 18 der wichtigsten Kryptowährungen. Insgesamt seien binnen 24 Stunden Trump Coin im Volumen von mehr als 52 Milliarden Dollar gehandelt worden, so Reuters.