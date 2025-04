NSA-Chef überraschend entlassen: US-Sicherheitsexperten besorgt

Ein weiterer hochrangiger US-Beamter muss seinen Posten räumen: Medienberichten zufolge wurde NSA-Chef Timothy Haugh entlassen. Die Hintergründe sind unklar, doch die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten.

Das Wichtigste in Kürze NSA-Chef Timothy Haugh ist laut US-Medienberichten entlassen worden.

Gründe für die Personal-Entscheidung sind bislang nicht bekannt.

Die Demokraten kritisieren die Entlassung scharf und warnen vor Sicherheitsrisiken.

Der Chef des US-Geheimdienstes NSA, Timothy Haugh, ist überraschend seines Amtes enthoben worden. Wie die "Washington Post"und der Fernsehsender NBC unter Berufung auf informierte Kreise berichten, ist der Grund für seine Absetzung nicht bekannt. Auch seine Stellvertreterin Wendy Noble wurde demnach versetzt und übernimmt eine neue Aufgabe im US-Verteidigungsministerium.

NSA-Chef Haugh abgesetzt: Gründe bleiben unklar

Eine offizielle Bestätigung der Personalien durch die US-Regierung unter Donald Trump gab es bislang nicht. Haugh war erst vor etwa einem Jahr zum Chef der National Security Agency (NSA) und des Kommandos für elektronische Kriegsführung berufen worden. Die NSA, die dem US-Verteidigungsministerium untersteht, spielt eine zentrale Rolle bei der Überwachung und Entschlüsselung elektronischer Kommunikation.

Demokraten kritisieren Entscheidung scharf

Die Entlassung sorgt bereits für Kritik aus dem demokratischen Lager. Jim Himes, Mitglied des US-Verteidigungsausschusses, warnte laut NBC, dass die Absetzung Haughs die Sicherheit der gesamten Nation gefährden könne. Er forderte eine sofortige Erklärung für den Schritt der Regierung.

Der Luftwaffengeneral Haugh war seit 1991 für das Pentagon tätig. Die jüngste Entlassung reiht sich in eine Serie von Personalentscheidungen ein, die US-Präsident Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit getroffen hat. Bereits im Februar wurden sechs Top-Führungskräfte des Pentagon entlassen, darunter Lisa Franchetti, die erste Frau an der Spitze der US-Marine.

Treffen mit Elon Musk im NSA-Hauptquartier

Medienberichten zufolge empfing Timothy Haugh vergangenen Monat noch Donald Trumps Berater und DOGE-Chef Elon Musk im NSA-Hauptquartier in Fort Meade, Maryland. Es soll Musks erster Besuch bei einem US-Geheimdienst gewesen sein. Die "Washington Post" berichtet unter Berufung auf mit dem Treffen vertraute Beamte, dass der Austausch positiv verlaufen sei. Die Entlassung Haughs kommt daher für viele überraschend.