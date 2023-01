"Nur Ausrüstung repariert": Ukraine-General glaubt nicht an Angriff aus Belarus

Nach Ansicht eines ukrainischen Generals ist die Gefahr einer Invasion Russlands aus Belarus vorerst gering. Er gehe davon aus, dass das russische Militär dort lediglich alte Ausrüstung repariere.

Der Kommandeur der Kiewer Gruppierung der ukrainischen Armee, Oleksandr Pawljuk, hält die Gefahr einer russischen Invasion von Belarus aus für gering. Das berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf die BBC. Russland bringe vor allem alte Ausrüstung nach Belarus, die repariert werden müsse. Der ukrainische General behauptete zudem, Russland sei selbst nicht in der Lage dazu und würde die Ausrüstung deshalb in Belarus instand setzen lassen.

"Gefahr einer Invasion durch Belarus bleibt vorerst unwahrscheinlich"

Laut General Pawljuk beobachte man die potenziellen Bedrohungen, die mit den gemeinsamen Flugübungen der russischen und belarussischen Streitkräfte einhergehen, genau. "Wir wissen, wo der Feind Personal und Ausrüstung einsetzt. Wir sind auf verschiedene Szenarien vorbereitet, aber die Gefahr einer Invasion durch Belarus bleibt vorerst unwahrscheinlich", so Pawljuk.

Belarus will nach offiziellen Angaben vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs ab Mitte Januar ein zweiwöchiges Luftwaffenmanöver mit den russischen Streitkräften abhalten. "Vom 16. Januar bis 1. Februar 2023 finden kollektive lufttaktische Übungen der Streitkräfte von Belarus und Russland statt", teilte das belarussische Verteidigungsministerium am Sonntag (8. Januar) in seinem Telegram-Kanal mit.