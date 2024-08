Im Finale um olympischen Gold reicht es doch nicht für das deutsche Beachvolleyballer-Duo. Sie unterlagen den Turnierfavoriten aus Schweden.

Das Wichtigste in Kürze Die Beach-Volleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler gewinnen im Finale die Silbermedaille.

Gegen die schwedischen Turnierfavoriten David Ahman/Jonatan Hellvig unterlagen die Deutschen mit 0:2.

Zum letzten Mal 2012 konnte ein deutsches Volleyball-Männerteam eine Goldmedaille gewinnen.

Die Beach-Volleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler haben im Olympia-Finale den Gold-Coup nicht geschafft. Im Stadion unter dem funkelnden Eiffelturm verloren die Hamburger gegen die Turnierfavoriten David Ahman/Jonatan Hellvig aus Schweden mit 0:2 (10:21, 13:21). Auch der Gewinn der Silbermedaille ist für das Duo der größte Erfolg der Karriere. Im Finale fanden die Deutschen kein Mittel, um den Gegner in Bedrängnis zu bringen.

Die bislang einzige deutsche Goldmedaille bei den Männern holten Julius Brink und Jonas Reckermann 2012 in London. 2016 in Rio de Janeiro gewannen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst das Turnier der Frauen. Gegen die jungen Weltranglisten-Ersten aus Schweden konnten die Deutschen bisher nur ein Spiel gewinnen.

Deutsches Volleyball-Duo zeigte schon zu Beginn Glanzleistung

Ehlers und Wickler sind seit 2022 ein Team und hatten sich von Beginn an eine olympische Medaille als ambitioniertes Ziel gesetzt. Dass sie es ins Finale schafften, war trotzdem eine Überraschung. In Paris zeigte sich das Duo von Beginn an in blendender Verfassung.

Im Halbfinale gelang den Deutschen der erste Sieg überhaupt gegen die Olympiasieger von 2021, Anders Berntsen Mol und Christian Sandlie Sörum aus Norwegen. Bereits am Mittwoch beginnt für das Duo die Europameisterschaft in den Niederlanden.