Nur vordergründig eine Mayonnaise-Firma: Ukraine attackiert Putins Geheimfabrik

Ein ukrainischer Drohnenangriff galt einer Mayonnaise-Fabrik in Russland. Eigentlich jedoch war es ein strategisch wichtiger Schachzug im Ukraine-Krieg.

Das Wichtigste in Kürze Der Ukraine gelang in der Nacht zum 21. November ein strategisch wichtiger Angriff auf eine russische Fabrik.

In der vermeintlichen Mayonnaise-Fabrik wird der Einsatz von Polmeren für den effektiveren Sprengstoffeinsatz bei Drohnen erforscht.

Drohnen spielen eine große Rolle im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor mehr als 1.000 Tagen werden von Russland und der Ukraine besonders häufig Drohnen eingesetzt. Die sogenannten Kamikaze-Drohnen können dabei auch in größerer Entfernung treffen.

Verschiedenen Medien zufolge gelang nun der Ukraine in der Nacht zum Mittwoch (20. November) ein Drohnenangriff auf eine strategisch wichtige Fabrik in der russischen Region Belgorod. Bei der Fabrik in Alexejewka soll es sich laut Insider-Informationen nicht nur um eine Mayonnaise-Fabrik gehandelt haben. Vielmehr sei es mittlerweile eine Fabrik, die Drohnen entwickelt.

Strategisch wichtige Fabrik für Russland

Die Betreiberfirma des Fabrikgeländes hatte im Jahr 2023 angekündigt, in die Entwicklung von Drohnen zu investieren. Dabei ging es um 40 Milliarden Rubel (ca. 377 Millionen Euro). Das erklärte Ziel war es, wichtige Polymere aus Sonnenblumenöl zu synthetisieren, die für die Drohnenherstellung verwendet werden können.

Der ehemalige Stellvertreter des ukrainischen Innenministeriums, Anton Geraschtschenko, teilte am Mittwoch auf der Plattform "X" mit, dass russische Medien über einen Angriff von 45 Drohnen in verschiedenen Regionen Russlands berichten. Dies nahm er zum Anlass, die Pläne der russischen Fabrik vom 16. Juni 2023 noch einmal zu teilen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Auch der Konfliktanalyst René Duba teilte auf der Plattform "X" eine Studie, die von einem Mitarbeiter der Firma veröffentlicht worden war. Die Studie beschreibt, wie Polymere aus Sonnenblumenöl genutzt werden können, um Sprengstoff zu formen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die Bedeutung von Drohnen im Ukraine-Krieg

Drohnen spielen sowohl auf der russischen als auch auf der ukrainischen Seite eine große strategische Rolle im Ukraine-Krieg. Russland hat nach offiziellen ukrainischen Angaben bereits mehr als 3.000 Drohnenangriffe verübt - allein bis zum 1. Januar 2024. Inzwischen dürfte die Zahl deutlich gestiegen sein.

Von Russland werden vor allem Drohnen eingesetzt, die auf einem iranischen Design basieren: Bei diesen Shahed-Drohnen handelt es sich um Einwegdrohnen, die auch Kamikaze-Drohnen genannt werden. Auch die Ukraine setzt offenbar mittlerweile diese Drohnen gegen Russland ein.