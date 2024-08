Oasis-Comeback: Wiedervereinigung der Band offiziell bestätigt

Die Fans der Britpopband Oasis können ihr Glück kaum fassen: Die Brüder Noel und Liam Gallagher wollen nach jahrelangem Streit bald wieder zusammen Konzerte geben.

Das Wichtigste in Kürze Ein Streit im Jahr 2009 trieb einen Keil zwischen die Musiker Noel und Liam Gallagher.

Das legendäre Duo der Band Oasis ging danach getrennte Wege.

Nun kündigten die Brüder an, dass sie 2025 wieder gemeinsam vor ihren Fans singen wollen.

Die Britpopband Oasis plant ein Comeback. Die Brüder Noel und Liam Gallagher wollen im kommenden Jahr wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, wie sie in sozialen Medien ankündigten. Demnach sind Konzerte in mehreren britischen Städten geplant, darunter London und Manchester. Die Band hatte sich vor 15 Jahren getrennt, damals verließ Noel Gallagher die Gruppe im Streit mit seinem Bruder.

Legenden des Britpop

Mit Liedern wie "Wonderwall", "Don't Look Back In Anger" und "Supersonic" prägte die Band aus Manchester die 1990er Jahre. Die Gruppe wurde zu einer der erfolgreichsten Bands der britischen Musikgeschichte.

Mit "Definitely Maybe" stand vor 30 Jahren das erste Album von Oasis in den Läden. Das zweite Album "(What's The Story) Morning Glory?" von 1995 gehört bis heute zu den meistverkauften Platten in Großbritannien. Die Brüder machten aber auch mit Streitigkeiten und Skandalen Schlagzeilen, vor allem Frontmann Liam Gallagher.

Erbitterter Streit zwischen Brüdern

Im Sommer 2009 kündigte Noel Gallagher nach langem Streit an, er werde aus der Band aussteigen. Die Brüder setzten ihre Karrieren getrennt fort.

Immer wieder gab es Spekulationen über ein Comeback. In den vergangenen Tagen verdichteten sich Hinweise, dass Noel (57) und Liam (51) wieder zusammen auftreten könnten.