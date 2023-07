Öko-Test: Chicken Nuggets von Iglo und Burger King "ungenügend"

"Gut Langenhof Hähnchen Nuggets" von Norma: Enthielt einen antibiotikaresistenten Keim. Dieser deute auf grundsätzliche Probleme in der Hähnchenmast hin. So würde die vermehrte Gabe von Antibiotika bei den Hühnern dazu führen, dass sich "immer mehr resistenten Keime" bilden würden. Gegen diese würden dann schlussendlich auch keine Antibiotika mehr beim Menschen wirken. Werde die Nuggets vollständig durchgegart und eine gute Küchenhygiene eingehalten, bestehe allerdings keine "akute Gesundheitsgefahr" für den Menschen, so Öko-Test.