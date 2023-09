Österreich: Felsbrocken stürzt auf Wanderin und reißt sie mit

In Österreich ist am Sonntag eine Frau von einem herabstürzenden Felsen in die Tiefe gerissen worden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

Für eine 35-jährige Wanderin endete eine Wanderung am Traunstein in Oberösterreich tragisch. Die Frau aus Niederösterreich wurde laut ORF von einem herabstürzenden Felsbrocken getroffen und mitgerissen.

Beim Abstieg über den Mairalmsteig löste sich demnach ein großer Felsbrocken oberhalb der Niederösterreicherin und ihrem 36-jährigen Begleiter. Die 35-Jährige versuchte noch zu entkommen, wurde dabei aber am Rücken von dem herabstürzenden Gestein getroffen und drei Meter in die Tiefe mitgerissen.

Mit Helikopter in Klinikum geflogen

Ihr Begleiter setzte umgehend einen Notruf ab. Mit einem Rettungstau konnte die Schwerverletzte gerettet und anschließend mit Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels gebracht werden.

