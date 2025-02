Özdemir über Habecks Rückzug: "Ein herber Verlust"

Robert Habeck zieht sich aus der ersten Reihe der Grünen zurück - ein Schritt, den Cem Özdemir als "herben Verlust" bezeichnet.

Das Wichtigste in Kürze Cem Özdemir bedauert Habecks Rückzug und würdigt seinen Beitrag zur Öffnung der Grünen für die gesellschaftliche Mitte.

Habeck stellte zuvor klar, dass er keine führende Rolle mehr in der Partei anstrebt, aber weiterhin im Bundestag bleibt.

Özdemir mahnt, bei der Neubesetzung wichtiger Positionen neben der Parteilogik auch die Außenwirkung zu berücksichtigen.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat den Rückzug von Robert Habeck aus der ersten Reihe der Grünen bedauert. "Das ist ein herber Verlust für uns", sagte der Grünen-Politiker, "ntv.de".

Habeck habe "viel dazu beigetragen, dass die Grünen sich in die gesellschaftliche Mitte weiter geöffnet haben und sich die Partei ihren eigenen Widersprüchen gestellt hat". Dieser Weg müsse weiterhin die "Richtschnur" für die Partei bleiben. Özdemir betonte: "Die Grünen haben Robert Habeck sehr viel zu verdanken."

Keine Spitzenposition - aber weiter im Bundestag

Habeck, der für die Grünen als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl ging, kündigte nach den Stimmenverlusten seiner Partei an, keine führende Position mehr anzustreben. "Ich werde keine führende Rolle in den Personaltableaus der Grünen mehr beanspruchen oder anstreben", erklärte der Wirtschaftsminister am Tag nach der Wahl. Seinen Sitz im Bundestag werde er jedoch behalten, stellte Habeck am Mittwoch (26. Februar) in einem auf sozialen Medien veröffentlichten Video klar.

Mit Blick auf die anstehenden Personalentscheidungen betonte Özdemir:

Die Partei ist gut beraten, wenn sie bei den zu besetzenden Funktionen sich nicht nur die innere Parteilogik bedenkt, sondern auch die Außenwirkung. Cem Özdemir

Zudem hätten die Grünen nun weniger Redezeit im Bundestag. "Umso wichtiger ist es, die exponierten Positionen mit Weitsicht so besetzen."

Bei der Bundestagswahl am Sonntag (23. Februar) kamen die Grünen auf 11,6 Prozent der Stimmen - ein Rückgang im Vergleich zur Wahl 2021, bei der sie 14,7 Prozent erreichten.