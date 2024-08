Olympisches Viertelfinale: Basketballdamen scheiden in Paris aus

Die deutschen Basketballerinnen sind im olympischen Viertelfinale gegen Frankreich ausgeschieden. Für Erstaunen sorgte bei dem Match in Paris ein Flitzer auf dem Spielfeld kurz vor Ende.

Anzeige

Die deutschen Basketballerinnen sind bei den Olympischen Spielen in Paris im Viertelfinale ausgeschieden. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis musste sich Gastgeber Frankreich klar mit 71:84 (33:45) geschlagen geben. Starspielerin Satou Sabally erwischte einen schlechten Tag. Mit zehn Punkten und sieben Ballverlusten konnte die Spielerin aus der nordamerikanischen Profiliga WNBA nicht an ihre bisher so starken Leistungen in dem Turnier anknüpfen.

Beste Werferin im deutschen Team war die jüngere Sabally-Schwester Nyara mit 20 Zählern. Die Basketballerinnen waren erstmals für Olympia qualifiziert und überstanden die schwierige Gruppe mit Olympiasieger USA, Europameister Belgien sowie Japan. Die Belgierinnen sind nun auch der nächste Gegner Frankreichs. Die beiden Halbfinals finden am Freitag (17.30 Uhr und 21.00 Uhr) statt. Am Donnerstag (17.30 Uhr) spielen die Basketball-Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder ihr Halbfinale gegen Frankreich.

Im Video: Snoop Dogg kassiert für Olympia-Einsatz offenbar Millionen-Gage

Ein Flitzer hat unmittelbar vor Spielschluss die Abläufe beim olympischen Basketball-Viertelfinale zwischen Gastgeber Frankreich und Deutschland gestört. In kurzer Hose und einem T-Shirt mit einem Liedtext von Rapper Eminem betrat der Mann in der Schlussminute das Parkett in der Pariser Arena. Der Mann wurde von den Sicherheitskräften unmittelbar und kompromisslos niedergestreckt. Die Zuschauer, die wegen des 84:71 der französischen Basketballerinnen eigentlich euphorisiert waren, pfiffen.

Was für ein Anliegen der Mann auf dem Spielfeld hatte, war zunächst unklar. Er streckte beide Arme aus und präsentierte sich dem wenig begeisterten Publikum in der Bercy Arena. Das TV-Bild schaltete schnell weg, der Mann war in der Übertragung nur kurz zu sehen.

Flitzer sind beim Basketball im Gegensatz zum Fußball unüblich. Bei der Fußball-EM in Deutschland gab es wiederholt Vorfälle. Viele der Störer wollten ein Foto mit Portugals Superstar Cristiano Ronaldo.