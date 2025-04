Ostern: Sahara-Staub und Blutregen überziehen Deutschland

Rötlicher Saharastaub trübt ab Gründonnerstag in Deutschland die Luft und regnet sich in Teilen des Landes als sogenannter Blutregen aus den Wolken ab.

Anzeige

Unterschiedlicher könnte das Wetter während der Osterfeiertage in Deutschland kaum sein: Während im Osten der Bundesrepublik sommerliche Temperaturen erwartet werden, wird es im Süden ungemütlich kühl: Dazu gibt es Schauer und Gewitter, gefolgt von Blutregen. Grund für dieses Wetterphänomen ist der rötliche Saharastaub, der durch ein Wüstengewitter am Montag (14. April) in Algerien ausgelöst wurde, erklärte Meteorologe Manuel Oberhuber im Österreichischen Rundfunk. Bei diesem Gewitter sei viel Staub aufgewirbelt worden, der sich in den Wolken konzentriert habe und nun von Afrika Richtung Europa bewege.

Anzeige

Anzeige

Verschiedenen Medienberichten zufolge erreicht der Saharastaub zuerst Österreich und anschließend Gegenden Süddeutschlands. Wie etwa das Portal "wetter.de" meldet, könnten sich die Staubwolken am Mittwoch und Donnerstag (16./17. April) in Bayern als Blutregen entleeren. Bis zum Wochenende sei das Wetterphänomen, bei dem der rötliche Staub aus den Wolken ausgewaschen wird, auch im Westen Deutschlands möglich.

Im Osten der Bundesrepublik trübt der Saharastaub das Sommerlicht ein. Der mit dem feinen Sand des Saharastaubs vermischte Regen ist nicht gefährlich, kann bei der Ablagerung etwa auf Autos allerdings Lackkratzer verursachen, teilte der ADAC mit.

Anzeige

Anzeige

Temperatur-Unterschiede in Deutschland von 16 Grad

Den Prognosen mehrerer Wetterportale zufolge stehen Deutschland am Gründonnerstag gebietsweise sehr unterschiedliche Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse bevor. Das Wetter wird demnach sowohl von einem Tief über dem Europäischen Nordmeer als auch von einem Unwettertief über dem Golf von Genua bestimmt. Diese beiden Wetterfronten verbinden sich, wodurch an der Vorderseite des Tiefs warme Wüstenluft mit Saharastaub in den Osten Deutschlands gelenkt wird.

Im Verlauf der Nacht zu Gründonnerstag bleibt es den Prognosen nach von Rügen über das Erzgebirge bis nach Niederbayern trocken, während es in anderen Regionen lokale Schauer und vereinzelt auch Gewitter geben soll. Die Temperaturen sacken im Westen auf fünf Grad Celsius.

Anzeige

Anzeige

Das Wetter an den einzelnen Oster-Feiertagen

Gründonnerstag wird in der Westhälfte Deutschlands wolkig. Einzelne Schauer im Norden ziehen bis Mittag ab, während sich im Südwesten und in der Mitte des Landes örtliche Schauer und Gewitter bilden. Die Temperaturen liegen hier zwischen neun bis 13 Grad. Im Osten Deutschlands wird es hingegen sommerlich warm mit Werten von 25 bis 29 Grad.

Am Karfreitag ist es in Deutschlands vielerorts bewölkt und regional regnet es. Im Osten kühlt es ebenfalls ab. Erst am Karsamstag wird es wieder etwas freundlicher: Im Norden bleibt es insgesamt jedoch eher kühl und wolkig. Hingegen erlebt der Süden mit Temperaturen um 21 Grad angenehme Wärme und viel Sonne.

Am Ostersonntag und am Ostermontag zeigt sich das Wetter teils sonnig, teils aber auch bewölkt. Während es im Nordosten vielerorts trocken bleibt, können sich im Westen und Süden ab nachmittags örtliche Schauer und Gewitter bilden. Die Höchsttemperaturen erreichen jedoch freundliche 16 bis 24 Grad.