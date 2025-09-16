Anzeige
Hoffnung für die Atmosphäre

Ozonschicht könnte bis 2066 vollständig regeneriert sein

  • Aktualisiert: 16.09.2025
  • 11:34 Uhr
  • dpa
Alte Kühlschränke: Der Verzicht auf FCKW in Geräten wie Kühlanlagen hat die Erholung der Ozonschicht gefördert.
Alte Kühlschränke: Der Verzicht auf FCKW in Geräten wie Kühlanlagen hat die Erholung der Ozonschicht gefördert.

Die Ozonschicht über der Erde zeigt deutliche Anzeichen der Erholung. Laut Weltwetterorganisation hat das weltweite Verbot von FCKW gewirkt – doch bis zur vollständigen Rückkehr auf den Stand der 1980er-Jahre dauert es noch Jahrzehnte.

Inhalt

  • 40 Jahre Vertrag zum Schutz der Ozonschicht
  • Wenig Ozon ist Risiko für Menschen und Pflanzen

Die schützende Ozonschicht um den Erdball erholt sich weiter. Das Ozonloch war 2024 kleiner als in den Jahren 2020 bis 2023, berichtet die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf zum Weltozontag (16. September). Es lag auch unter dem durchschnittlichen Wert der Jahre 1990 bis 2020, wie aus dem neuesten Ozon-Bulletin der WMO hervorgeht.

Dazu beigetragen hätten zum einen natürliche atmosphärische Phänomene, die zu jährlichen Fluktuationen führen, so die WMO. Entscheidend sei aber die Verringerung der menschengemachten ozonschädigenden Substanzen in den vergangenen Jahrzehnten gewesen. Sie wurden zuvor etwa in Kühlgeräten, Klimaanlagen, Feuerlöschschaum und Haarspray verwendet.

40 Jahre Vertrag zum Schutz der Ozonschicht

Vor 40 Jahren ist das UN-Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht in Kraft getreten. Zwei Jahre später, 1987, wurde das Montrealer Protokoll beschlossen. Durch seine Bestimmungen wurden nach WMO-Angaben bis heute mehr als 99 Prozent der kontrollierten, ozonschädigenden Stoffe wie Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKW) aus dem Verkehr gezogen.

"Infolgedessen wird sich die Ozonschicht bis Mitte dieses Jahrhunderts voraussichtlich wieder auf das Niveau der 1980er-Jahre erholen", berichtete die WMO. Nach einer Analyse aus dem Jahr 2022 dürfte die vollständige Erholung über der Arktis 2045 erreicht sein, über der Antarktis im Jahr 2066.

Wenig Ozon ist Risiko für Menschen und Pflanzen

Eine dünne Ozonschicht bedeutet, dass mehr schädliche UV-Strahlung der Sonne auf die Erde gelangt. Das kann bei Menschen Hautschäden oder Hautkrebs auslösen, ebenso wie Grauen Star. Pflanzen werden ebenfalls geschädigt.

