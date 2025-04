Panik in der Türkei: Starkes Erdbeben erschüttert Istanbul

Ein starkes Erdbeben und mehrere Nachbeben haben die türkische Metropole Istanbul erschüttert und Panik unter Anwohnern verbreitet. Ob es Todesopfer oder Verletzte gibt, ist noch unklar.

Ein starkes Erdbeben hat am Mittwoch (23. April) die Türkei erschüttert. Es habe die Stärke 6,02 erreicht, teilte das GFZ, das Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, in Potsdam mit. Das Beben habe sich in einer Tiefe von zehn Kilometern ereignet. In der Millionenmetropole Istanbul wurden Gebäude erschüttert. Menschen rannten ins Freie. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Zwei weitere Erdbeben in der Region

Um 11:51 Uhr deutscher Zeit wurde laut der türkischen Katastrophenbehörde AFAD vor dem Istanbuler Stadtteil Büyükcekmece ein weiteres Erdbeben der Stärke 4,4 registriert. Um 12:02 Uhr deutscher Zeit sei es zu einem dritten Erdbeben der Stärke 4,9 in derselben Region gekommen.

Dringende Warnung vom Katastrophenschutz

Die Katastrophenbehörde AFAD hat auf X Anwohner:innen davor gewarnt, beschädigte Gebäude zu betreten. "Halten Sie sich nicht in der Nähe von gefährdeten Gebäuden auf. Kommunizieren Sie über SMS und internetbasierte Nachrichtensoftware", appellierte die Behörde.

Erdogan: "Wir verfolgen die Entwicklungen aufmerksam"

"Ich übermittle unseren Bürgern meine Genesungswünsche", teilte Präsident Recep Tayyip Erdogan laut der türkischen staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in einer ersten Reaktion auf den Vorfall mit. "Wir verfolgen die Entwicklungen aufmerksam", fügte er hinzu.

In der Türkei ist es wiederholt zu schweren Erdbeben gekommen. Im Februar 2023 hatte ein Beben der Stärke 7,8 den Südosten der Türkei und den Norden Syriens erschüttert. Es gab Zehntausende Tote und zahlreiche Verletzte in beiden Ländern.

