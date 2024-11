Panne mit Regierungsflieger: Robert Habeck steckt in Lissabon fest

Pannen in Regierungsflugzeugen haben in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Nun hat es auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwischt.

Das Wichtigste in Kürze Die Rückkehr von Bundeswirtschaftsminister Habeck aus Portugal verzögert sich aufgrund technischer Probleme am Regierungsflugzeug.

Der Vizekanzler hatte zuvor an der Technologie-Konferenz "Web Summit" in Lissabon teilgenommen.

Bleibt es bei der vorgesehenen Abflugzeit der Ersatzmaschine, wird Habeck die erste Sitzung des Bundeskabinetts nach dem Bruch der Ampel-Koalition verpassen.

Nun hat es auch Wirtschaftsminister Robert Habeck erwischt: Die Rückkehr des Grünen-Politikers von der Tech-Konferenz "Web Summit" in Lissabon verzögert sich wegen einer technischen Panne am Regierungsflugzeug. Anders als geplant, werde der Vizekanzler erst im Laufe des Mittwochs (13. November) in Berlin ankommen.

Sollte die Ersatzmaschine zur geplanten Abflugzeit starten, wird der Wirtschaftsminister die erste Sitzung des Bundeskabinetts nach dem Bruch der Ampel-Koalition verpassen. Auch die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag wird er dann nicht mitverfolgen können.

Flieger erst fünf Monate alt

Was war passiert? Kurz vor dem geplanten Start des Airbus A350 informierte der Kapitän den Minister und die Reisegruppe über eine technische Störung an der erst fünf Monate alten Maschine. Ein Defekt im Zündkreis eines Triebwerks hatte eine Sicherung ausfallen lassen, sodass das Flugzeug aus Sicherheitsgründen nicht starten durfte.

Der Airbus A350-900 "Kurt Schumacher" wurde erst im Juni als drittes und letztes Langstreckenflugzeug im Rahmen des größten Modernisierungsprogramms in der Geschichte der Flugbereitschaft an die Bundeswehr übergeben.

Pannen mit Regierungsfliegern nichts Neues

Die neuen Regierungsflugzeuge lösten ältere Airbus-Modelle bei der Flugbereitschaft der Bundeswehr ab, die häufiger Pannen hatten. Besonders bekannt war das Regierungsflugzeug A340-300, das jahrelang unter dem Namen "Konrad Adenauer" flog. Nach mehreren Störungen bei Regierungsreisen wurde der Jet im Herbst 2023 ausgemustert.





Zuletzt musste Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) im August 2023 mit dem berüchtigten Flugzeug "Konrad Adenauer" auf dem Weg nach Australien in Abu Dhabi gleich mehrmals wegen technischer Probleme wieder zum Flughafen zurückkehren.

Im Mai dieses Jahres erlebte auch Bundesjustizminister Marco Buschmann mit dem Regierungsflieger des Typs "Global 5000" eine Pleite. Nach dem Treffen der G7-Justizminister konnte sein Jet in Venedig nicht starten und musste zurück in die Parkposition gebracht werden. Der FDP-Politiker wurde daraufhin von einer Ersatzmaschine abgeholt.