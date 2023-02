Panzer-Unfall bei der Bundeswehr - zwei Schwerverletzte

Bei einem schweren Unfall auf dem Bundeswehr-Übungsplatz in Munster wurden laut einem Medienbericht elf Soldat:innen verletzt - zwei davon schwer.

Anzeige

Bei einem Training der Bundeswehr sind am Mittwoch (1. Februar) zwei Puma-Schützenpanzer zusammengestoßen. Das berichtet der "Spiegel". Demnach sei der Zwischenfall bei einer Übung der Panzerlehrbrigade 9 auf dem Trainingsgelände in Munster in der Lüneburger Heide geschehen.

Mehrere Soldat:innen mit Armbrüchen

Einer der Verletzten soll sich eine schwere Rückenverletzung zugezogen haben und mit Helikopter ins Krankenhaus geflogen worden sein. Mehrere weitere Soldat:innen hätten Armbrüche erlitten.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besuchte am Nachmittag eine Leopard-Einheit der Bundeswehr in Augustdorf in Nordrhein-Westfalen, wo er von einem "schrecklichen Unfall" sprach. Der Vorfall mache ihn schwer betroffen. Pistorius wünschte den elf verletzten Kameraden eine schnelle Genesung, der genaue Ablauf des Unfalls würden nun ermittelt.

Im Video: Was den Leopard-Panzer so begehrt macht.