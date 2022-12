In Paris hat ein Mann um sich geschossen, nach aktuellem Stand kamen dabei drei Menschen ums Leben.

Medienberichten zufolge sind in Paris drei Menschen durch Schüsse getötet und mehrere verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Paris am Freitagmittag (23. Dezember) mitteilte, leitete sie Untersuchungen wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Gewalt ein. Es sei ein 69 Jahre alter Mann festgenommen worden und befinde sich nun in Polizeigewahrsam.

Verschiedene Medien berichteten zuvor, dass die Schüsse im zehnten Arrondissement der französischen Hauptstadt gefallen waren. Die Stadtteilbürgermeisterin Alexandra Cordebard erklärte, der Mann habe in einem kurdischen Gemeindezentrum sowie einem gegenüberliegenden Restaurant und einem Friseursalon Schüsse abgefeuert. Die Polizei rief auf Twitter dazu auf, die Gegend zu meiden.

Die Schüsse trafen unter anderem die Niederlassung des demokratischen kurdischen Rats in Frankreich (CDK-F), dem Dachverband von 24 kurdischen Vereinen. Der teilte mit, dass es sich bei den drei Todesopfern um kurdische Aktivisten handele, ebenso wie bei den drei Verletzten. Die Organisation sprach von einer "terroristischen Attacke".

Ein Mitarbeiter der Pariser Bürgermeisterin dankte den Sicherheitskräften für ihren raschen Einsatz. Seine Gedanken seien bei den Opfern und den Zeugen des Anschlags.

Täter wollte "Ausländer angreifen"

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich mittlerweile zur Tat geäußert. "Die Kurden in Frankreich waren das Ziel eines niederträchtigen Angriffs mitten in Paris", schrieb er am Freitagabend auf Twitter. In Gedanken sei er bei den Angehörigen und Opfern.

Der Innenminister des Landes, Gérald Darmanin, sagte über den Täter: "Er wollte offensichtlich Ausländer angreifen." Ob explizit nur Kurd:innen das Ziel waren, sei unklar. Ein rechter Hintergrund sowie das Motiv würden geprüft.

Der Tatverdächtige war laut Staatsanwaltschaft erst vor kurzem unter Justizaufsicht aus der Haft gekommen. Im vergangenen Jahr habe er mit einem Säbel ein Zeltlager von Migranten angegriffen, wie die Zeitung "Le Parisien" berichtete. Der Mann habe dort mehrere Menschen verletzt. Der Sender France Info berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, der Mann sei wegen zwei versuchter Tötungen bekannt.