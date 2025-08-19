Anzeige
Reaktion erforderlich

PayPal-Datenleck: Das sollten Nutzer jetzt unbedingt tun

  • Aktualisiert: 22.08.2025
  • 12:31 Uhr
  • Joachim Vonderthann
Eine Frau hält ein Smartphone mit dem Logo des Bezahldienst PayPal.
Eine Frau hält ein Smartphone mit dem Logo des Bezahldienst PayPal.© Sebastian Kahnert/dpa

Ein Hacker bietet ein riesiges Datenpaket mit Millionen PayPal-Konten im Netz an. Nutzer:innen sollten jetzt dringend handeln, um ihre Konten zu schützen.

Inhalt

Ein massives Datenleck erschüttert die Online-Welt: Ein Hacker mit dem Pseudonym Chucky_BF bietet ein 1,1 Gigabyte großes Datenpaket zum Verkauf an, das sensible Informationen von 15,8 Millionen PayPal-Konten enthalten soll.

Hacker bietet knapp 16 Mio. PayPal-Accounts an

Die Daten umfassen laut einem Screenshot, der von Hackmanac auf der Plattform X veröffentlicht wurde, E-Mail-Adressen und Passwörter. Das Leck stammt offenbar vom 6. Mai 2025 und stellt damit offensichtlich eine aktuelle Bedrohung dar, wie "Focus Online" am Dienstag (19. August) berichtet.

Was Nutzer:innen jetzt tun sollten:
Paypal-Datenleck: Was Nutzer tun sollten

PayPal-Datenleck: Das sollten Sie jetzt tun - hier im Video ansehen

Mix aus echten und Fake-Accounts

Die Experten von "Hackread" vermuten, dass die veröffentlichten Informationen eine Mischung aus realen Accounts sowie Test- und Fake-Accounts darstellen könnten. Der Hacker selbst gibt an, dass die Daten für Betrugsversuche, Phishing-Attacken und sogenannte Credential Stuffing-Angriffe genutzt werden könnten. Letzteres bezeichnet dem Bericht zufolge eine automatisierte Methode, bei der gestohlene Zugangsdaten mithilfe von Bots auf verschiedenen Plattformen ausprobiert werden.

Viele Passwörter mehrfach verwendet

Chucky_BF hebt hervor, dass die Passwortliste tausende einzigartige Kombinationen enthält. Dennoch seien viele der Passwörter mehrfach verwendet worden, was ein großes Sicherheitsrisiko darstellt. Nutzer:innen, die Passwörter auf mehreren Plattformen wiederverwenden, könnten besonders anfällig für Angriffe sein. "Hackread" nimmt an, dass die Daten aus gestohlener Infostealer-Malware stammen könnten – einer Software, die gezielt sensible Informationen ausspäht.

Der Preis für das gesamte Datenset liegt bei rund 750 US-Dollar (etwa 642 Euro), wie aus den Berichten hervorgeht. Bisher hat sich PayPal selbst noch nicht offiziell zu dem Vorfall geäußert.

Nutzer:innen sollten schnell reagieren

Angesichts der drohenden Gefahr raten Sicherheitsexpert:innen zu sofortigen Maßnahmen: Nutzer:innen sollten ihre Konten auf verdächtige Aktivitäten überprüfen und umgehend ihre Passwörter ändern. Es wird dringend empfohlen, für jede Plattform ein eigenes, starkes Passwort zu verwenden. Passwort-Manager können hierbei eine große Hilfe sein.

Darüber hinaus ist es wichtig, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) zu aktivieren. Diese kann helfen, den Zugriff auf Konten selbst dann zu schützen, wenn Passwörter in falsche Hände geraten.

  • Verwendete Quellen:
  • "Focus Online": "Hacker will 15,8 Millionen PayPal-Zugänge verkaufen: Das sollten Nutzer jetzt tun"
