Anzeige
1,76 Promille

Weil Frau betrunken randalierte: Flug nach Zypern muss in Köln/Bonn ungeplant landen

  • Aktualisiert: 22.08.2025
  • 14:51 Uhr
  • dpa
Bevor es für die Passagiere eines Fluges aus England in die Urlaubssonne ging, landete die Maschine in Köln/Bonn.
Bevor es für die Passagiere eines Fluges aus England in die Urlaubssonne ging, landete die Maschine in Köln/Bonn.© Boris Roessler/dpa

Eine 41-Jährige gerät betrunken auf einem Flug nach Zypern außer Kontrolle. Sie attackiert Crew und Mitreisende, woraufhin der Pilot in Köln/Bonn notlanden muss. Für die Passagiere hatte das lange Wartezeiten zur Folge.

Anzeige

Eine betrunkene Passagierin hat während eines Fluges von England nach Zypern im Flugzeug randaliert und für eine ungeplante Zwischenlandung am Flughafen Köln/Bonn gesorgt.

Die 41-jährige Passagierin habe Mitreisende und Crewmitglieder am Donnerstagabend (21. August) geschlagen, getreten und beleidigt sowie diesen gedroht, teilte die zuständige Bundespolizei am Freitagvormittag (22. August) mit. Ursprünglich sei das Flugzeug auf dem Weg von Manchester nach Larnaka gewesen.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Die alarmierten Einsatzkräfte hätten die 41-Jährige noch am Flugzeug gestellt und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest habe bei der Frau einen Wert von gut 1,76 Promille ergeben. Die britische Staatsbürgerin soll nach Angaben der Bundespolizei in ihre Heimat zurückgewiesen werden.

Weil das Flugzeug danach aus technischen Gründen nicht mehr habe starten können, hätten die übrigen Passagiere über mehrere Stunden im Transitbereich auf ein Ersatzflugzeug warten müssen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Verletzt worden sei bei dem Einsatz niemand.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
GERMANY-POLITICS/STATES-MERZ
News

Zufrieden mit Schwarz-Rot, Herr Söder? CSU-Chef im ARD-Sommerinterview

  • 22.08.2025
  • 17:11 Uhr
In Menden kam ein Mann nach Schüssen ums Leben
News

Schüsse in Menden - Ein Toter, Polizei fahndet nach 40-Jährigem

  • 22.08.2025
  • 16:38 Uhr
GERMANY-POLITICS/
News

Legt Schwerdtner gegen Merz nach? ZDF-Sommerinterview mit Linken-Chefin

  • 22.08.2025
  • 16:33 Uhr
Vor der Tankstelle, an der die Schüsse fielen, wurde ein Kranz für den getöteten Beamten niedergelegt.
News

Erschossener Polizist in Völklingen - Ermittler teilen Details zu Tatablauf und Opfer

  • 22.08.2025
  • 16:29 Uhr
imago images 94561439
News

Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert ist tot

  • 22.08.2025
  • 15:35 Uhr
Ukrainischer Präsident Selenskyj
News

Trump und Selenskyj einig: Ukraine brauche Offensive gegen Russland

  • 22.08.2025
  • 14:54 Uhr
USA-TRUMP/FISCAL
News

Widerstand gegen Trumps Zins-Pläne - Fed-Chef Powell hält wegweisende Rede

  • 22.08.2025
  • 14:31 Uhr
Trotz Konjunkturflaute geben Verbraucher:innen mehr Geld aus – ein wichtiger Faktor für die deutsche Wirtschaft.
News

Zollkonflikt bremst: Deutsche Wirtschaft schrumpft stärker als erwartet

  • 22.08.2025
  • 14:07 Uhr
Vor der Umbenennung der Berliner Mohrenstraße
News

Gericht in Berlin stoppt Umbenennung: Mohrenstraße bleibt vorerst Mohrenstraße

  • 22.08.2025
  • 14:01 Uhr
Apotheke
News

Debatte um Kassenbeiträge: Vorschläge zu neuer Praxisgebühr und höheren Arzneimittel-Zuzahlungen

  • 22.08.2025
  • 13:50 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 22. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 15:45

  • 11:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 08:25

  • 04:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 19:45

  • 26:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 18:00

  • 11:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 15:45

  • 10:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 08:25

  • 05:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 19:45

  • 26:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 18:00

  • 11:39 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 08:25

  • 04:56 Min
  • Ab 12