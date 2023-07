Peinliche Philippinen-Touristik-Panne: Werbeclip zeigt falsche Länder

"Mailand oder Madrid - Hauptsache Italien!" Frei nach diesem Zitat von Lothar Matthäus haben sich nun auch die Philippinen ein Eigentor geschossen. Oder besser gesagt eine PR-Agentur, die für den Inselstaat laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) einen Werbeclip entwickelt hat. Gezeigt wird viel Schönes - aber nicht immer das südostasiatische Land.

Mal sind es Reisterrassen, mal Sanddünen oder ganz verträumt das Konterfei eines traditionellen Fischers - auch eine Landebahn eines Flughafens ist dabei - all das sind Inhalte eines Werbe-Filmes rund um den Inselstaat und durchaus alles, was die Philippinen zu bieten haben. Ein Haken gibt es dabei: Die gezeigten Details sind zum Teil Fremdmaterial völlig anderer Länder - manchmal handelt es sich nicht einmal um Länder Asiens.

Dünen aus den Emiraten, Reisterrassen aus Indonesien

Das Tourismusministerium des Inselstaates der Philippinen ist nicht amüsiert. Denn es ist ein ordentliches Desaster, was da passiert ist: Eine PR-Agentur hatte im Auftrag einen Werbefilm entwickelt, der die Philippinen als Tourismusdestination vorstellen sollte - nur waren einige Passagen des Films aus dem Archivmaterial anderer, ferner Länder zusammengestellt worden. Dünen aus den Emiraten, Reisterrassen aus Indonesien, eine Landebahn in der Schweiz - all das und mehr wurde gezeigt und als Philippinen verkauft.

Diese Peinlichkeit möchte das Ministerium natürlich nicht auf sich sitzen lassen und verwendet den Clip dementsprechend nicht mehr. Das PR-Unternehmen habe es "eklatant versäumt, den Verpflichtungen aus dem Vertrag nachzukommen", schrieb das Ministerium. Die Agentur selbst hat sich auch dazu geäußert, sich bereits entschuldigt und zugegeben, dass sie Fremdmaterial verwendet habe: "Die Verwendung von ausländischem Filmmaterial in einer Werbekampagne für die Philippinen ist höchst unangemessen und steht im Widerspruch zu den Zielen des Ministeriums", hieß es.

Ein echtes Missgeschick oder pure Nachlässigkeit? Schließlich brauchen die Philippinen keine anderen Länder, um Lust auf sich zu machen: Das Land mit seinen 7.600 Inseln und unendlich langen Traumstrände verfügt zusätzlich über Nationalparks, üppige Dschungel, Wasserfälle und Berge. Also genug Vorlagen für echte und eigene Bilder.