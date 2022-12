Portugal fegt die Schweiz im WM-Achtelfinale vom Platz

Ein weiteres Achtelfinal-Spiel der Fußball-WM ist entschieden. Weiter um den Titel spielen darf Portugal. Die Schweiz muss sich geschlagen geben.

Das Wichtigste in Kürze Aus der Achtelfinal-Partie Portugal-Schweiz der Fußball-WM in Katar ist ein klarer Sieger hervorgegangen.

Portugal besiegte die Schweiz mit 6:1.

Somit steht die Mannschaft um Superstar Ronaldo im Viertelfinale Marokko gegenüber.

Portugal klar überlegen

Die portugiesische Mannschaft von Trainer Fernando Santos gewann am Dienstag (06.12.) im Lusail Stadion nach einer überzeugenden Leistung mit 6:1 (2:0) gegen eine chancenlose Schweiz.

Der für Ronaldo in die Startelf gerückte Gonçalo Ramos mit einem Dreierpack (17./51./67. Minute), Ersatzkapitän Pepe (33.), BVB-Profi Raphael Guerreiro (55.) und Rafael Leão (90.+2) erzielten die Tore für den Europameister von 2016. Ronaldo kam erst in der 73. Minute in die Partie.

Portugal lieferte seine mit Abstand beste Leistung bei dieser WM. Spielfreudig, ballsicher und mit schönen Kombinationen zerlegten die Iberer die Schweizer Defensive.

Für die Schweiz erzielte Manuel Akanji (58.) das Ehrentor. Die Schweizer Mannschaft scheidet nun das dritte Mal in Serie im WM-Achtelfinale aus.

Ronaldo erst in den letzten Minuten auf dem Spielfeld

Portugals Fußballheld Cristiano Ronaldo war nicht in der Startelf des Teams. Der 37-Jährige stand so erstmals seit 2008 und nach 31 Spielen bei einem großen Turnier nicht in Portugals Startelf. Die Einwechslung Ronaldos verursachte dann tosenden Applaus im Stadion. Ein vermeintlicher Ronaldo-Treffer zum 6:1 wurde wegen Abseits nicht gegeben (84.).

Portugal spielt gegen Marokko im Viertelfinale

Diesen sechsten Treffer erzielte dann Leão in der Nachspielzeit.

Portugal trifft jetzt am Samstag (16.00 Uhr) im Viertelfinale auf Marokko, das Spanien überraschend im Elfmeterschießen besiegt hatte.

