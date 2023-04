 Cristiano Ronaldo postet Foto aus der Sauna: DARUM sind seine Fans verwirrt

Das Wichtigste in Kürze Cristian Ronaldo gehört mit seinen knapp 580 Millionen Instagram Followern zu den größten Stars weltweit.

Immer wieder teilt er mit seinen Fans Schnappschüsse aus seinem Privatleben und präsentiert seinen durchtrainierten Körper.

Bei einem Bild in einer Instagram-Story, welches ihn in der Sauna zeigt, fällt den Fans jetzt ein ganz bestimmtes Detail auf.

Cristiano Ronaldo ist eines der bekanntesten Gesichter der Welt. Der Fußball-Star, der seit Beginn des Jahres für den Al-Nassr FC in Saudi-Arabien auf Torejagd geht, ist nicht nur auf dem Fußballfeld erfolgreich. Auf seinen Social-Media-Profilen hat der Portugiese mittlerweile fast 580 Millionen Follower und damit mehr als jeder andere Star auf der Welt. Um seine Fans über Instagram und Co. bei Laune zu halten, muss sich Ronaldo natürlich mächtig ins Zeug legen. Das tut er mit Bildern aus dem Training, von Spielen oder eben mit privaten Schnappschüssen. Dabei zeigt er sich auch gerne freizügig. So wie jetzt in seiner Instagram-Story, bei der er sich in der Sauna präsentiert. Seinen aufmerksamen Followern fällt dabei ein ganz besonderes Detail sofort ins Auge.

Cristiano Ronaldo mit auffälligem Detail

Cristiano Ronaldo präsentiert seinen Instagram-Followern gerne seinen durchtrainierten Körper. Dieses Mal sitzt der 38-Jährige in Unterhose in der Sauna und gönnt sich eine Pause. Doch es ist ein irritierendes Detail, welches die Aufmerksamkeit seiner Fans auf sich zieht. Denn Cristiano Ronaldo hat offensichtlich seine Zehennägel schwarz lackiert. Bei "Twitter" machte der Schnappschuss schnell seine Runden. Die User rätselten, ob es sich dabei um ein modisches Detail oder eine Maßnahme für die Gesundheit des Superstars handelt.

Deshalb hat er sich die Nägel schwarz lackiert

Dass Cristiano Ronaldo penibel auf seinen Körper und seine eigene Gesundheit achtet, ist ein offenes Geheimnis. Wie er selbst berichtete, unterteilt er zum Beispiel seinen Schlaf in fünfmal 90 Minuten, um sich besser erholen zu können. Außerdem achtet er sehr genau auf seine Ernährung und verzichtet auf Ungesundes. Warum genau Ronaldo seine Zehennägel schwarz lackiert hat, weiß man nicht. Auf "Twitter" spekulieren einige User über mögliche Gründe: "Machen viele Spitzensportler um ihre Nägel vor Pilzen und Bakterien zu schützen wenn die stundenlang in schwitzigen Schuhen stecken.", schreibt einer von ihnen.

Haben die lackierten Nägel von Ronaldo also etwas mit seiner Gesundheit zu tun? Darauf kann wohl nur Cristiano Ronaldo selbst eine Antwort geben. Die Reaktionen auf die Story des Superstars fielen jedenfalls unterschiedlich aus. "Der lackiert sich doch die Fußnägel schon Ewigkeiten. Finde es gar nicht schlimm.", meint zum Beispiel eine Userin. "Macht man nicht" findet hingegen ein anderer Nutzer.

Ronaldo nicht zum ersten Mal mit lackierten Nägeln

So oder so ist es nicht das erste Mal, dass Cristiano Ronaldo mit lackierten Zehennägeln gesehen wurde. 2010 wurde er in New York mit ähnlich lackierten Nägeln gesichtet. Und auch nach der EM 2016 in Frankreich hatte er sie schwarz lackiert am Pool präsentiert. Damals gewann er übrigens mit Portugal im Finale gegen Frankreich und holte mit Portugal den Titel. Lackierte Nägel scheinen ihm also ganz offensichtlich Glück zu bringen.