Preishammer: So teuer könnte der Döner bald werden

Brot, Salat, Fleisch, Soße – eines der Lieblingsessen der Deutschen könnte bald die magische Zehn-Euro-Marke knacken! Ist der Döner bald ein Luxusgut?

Vor einem Jahr noch für sechs Euro zu haben, kostet ein Döner jetzt oft schon acht oder gar neun Euro – Tendenz steigend.

Die Dönerhersteller sind alarmiert: "Experten prognostizieren, dass der Endpreis für Döner – als repräsentatives Produkt der Fleischverarbeitung – in naher Zukunft kurzfristig die Zehn-Euro-Grenze erreichen und mittelfristig

sogar überschreiten wird", sagt Erdogan Koc, Sprecher des Verbands der Dönerproduzenten im baden-württembergischen Remchingen.

Darum wird der Döner immer teuer

Gründe für die Preissteigerung an der Imbissbude sind die Energie-, Lebensmittel- und Personalkosten. Aber auch das Rindfleisch. Der Preis dafür stieg um rund 20 Prozent im Vergleich zu 2021.

Wer in diesen Tagen Döner oder auch Hamburger bestellt, bekommt den Strukturwandel in der Landwirtschaft am eigenen Geldbeutel zu spüren. Im Jahr 2014 gab es nach Daten des Statistischen Bundesamts noch 12,7 Millionen Rinder in Deutschland, 2024 waren es noch 10,5 Millionen, ein Minus von gut 17 Prozent. Derzeit ist das Angebot an Schlachttieren knapp.