Preisvergleich für europäische Skigebiete: Das kostet ein Tag auf der Piste

Der Traum vom Sport im Pulverschnee ist inzwischen eine sehr teure Angelegenheit. Ein Ende der Preisspirale ist nicht in Sicht.

Skifahren ist der Inbegriff von Freiheit und Naturerlebnis. Leisten kann sich den Wintersport die breite Masse allerdings nicht. Für Skipässe und Hotels wird ordentlich hingelangt. Die Preise steigen ständig weiter und die Fahnenstange ist längst nicht erreicht. Österreich, die Schweiz und Italien belegen in Sachen Kosten dabei die Plätze der teuersten Wintersportregionen.

271 Skigebiete unter der Lupe

Im Schnitt bis zu knapp 300 Euro pro Person für Skipass und Unterkunft - das muss man erstmal verkraften. Dann noch Essen und eine Runde Après-Ski - da ist man schnell ein Vermögen los. Einmal mehr stellt "Holidu" seinen großen Preisindex für die Wintersportsaison 2024/2025 für europäische Skigebiete vor.

Unter die Lupe genommen wurden 271 Skigebiete. Die Ergebnisse "zeigen deutliche Preisunterschiede zwischen den Destinationen und helfen Wintersportler:innen dabei, die für ihr Budget optimale Skidestination zu finden", so "Holidu" in seiner Pressemitteilung. Berücksichtigt wurden in der Analyse die durchschnittlichen Tagesskipass-Preise samt Übernachtungskosten pro Person.

Es gibt auch noch echte Geheimtipps für günstige Skigebiete

Neben den auffallend teuren Skigebieten gibt es in Europa aber auch noch preiswerte Geheimtipps, die große Lust auf die Schnee- und Skisaison machen. Ob Frankreich, Spanien oder selbst Griechenland - laut Preisindex muss man auf den Skispaß nicht zwangsläufig verzichten. Wenn man dann auch noch auf die Nebensaison ausweicht, wird es nochmal günstiger. Berücksichtigt wurden bei der Analyse europäische Skigebiete mit mehr als 20 Pistenkilometern, die Medianpreise für Übernachtungen und Tages-Skipässe für Haupt- und Nebensaison.

Die zehn teuersten Skigebiete

Obergurgl-Hochgurgl, Österreich - 284 Euro Durchschnittspreis p.P./Tag für Skipass und Unterkunft

Zermatt, Schweiz - 256,50 Euro Durchschnittspreis p.P./Tag für Skipass und Unterkunft

Hintertuxer Gletscher, Österreich - 245 Euro Durchschnittspreis p.P./Tag für Skipass und Unterkunft

Cortina d'Ampezzi, Italien - 234 Euro Durchschnittspreis p.P./Tag für Skipass und Unterkunft

Obertauern, Österreich - 214 Euro Durchschnittspreis p.P./Tag für Skipass und Unterkunft

Val Gardena (Gröden), Italien - 212,50 Euro Durchschnittspreis p.P./Tag für Skipass und Unterkunft

Madonna die Campiglio, Italien - 207 Euro Durchschnittspreis p.P./Tag für Skipass und Unterkunft

St. Moritz-Corviglia, Schweiz - 201,50 Euro Durchschnittspreis p.P./Tag für Skipass und Unterkunft

Arosa Lenzerheide, Österreich - 200,50 Euro Durchschnittspreis p.P./Tag für Skipass und Unterkunft

Verbier/La Tzoumaz, Schweiz - 198 Euro Durchschnittspreis p.P./Tag für Skipass und Unterkunft

Die zehn günstigsten Skigebiete