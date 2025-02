Trump beschneidet die Pressefreiheit: Das Weiße Haus reißt die Kontrolle über den Korrespondenten-Pool an sich.

Das Wichtigste in Kürze Das Weiße Haus entzieht der WHCA die Kontrolle über den Korrespondenten-Pool – künftig entscheidet Trumps Team.

Die Nachrichtenagentur AP verliert den Zugang zum Oval Office, weil sie Trumps Sprachvorgaben ignoriert.

Kritiker:innen fürchten eine gezielte Manipulation der Berichterstattung.

US-Präsident Donald Trump greift weiter in die Medienlandschaft ein. Während exklusive Interviews bevorzugt an Fox News gehen, ordnet das Weiße Haus nun auch den Zugang von Journalist:innen neu. Die White House Correspondents Association (WHCA), die seit über 100 Jahren die Auswahl des Korrespondenten-Pools organisiert, verliert ihre Hoheit. Künftig entscheidet das Medienteam des Präsidenten darüber.

Angriff auf die Pressefreiheit?

"Die WHCA hat lange Zeit diktiert, welche Journalist:innen dem Präsidenten Fragen stellen können – jetzt nicht mehr", erklärte Regierungssprecherin Karoline Leavitt. Kritiker:innen sehen darin einen direkten Angriff auf die Pressefreiheit.

Die Journalisten-Vereinigung sieht im Vorgehen des Weißen Hauses einen glatten Bruch mit der Pressefreiheit in den Vereinigten Staaten. "In einem freien Land, darf die Führung nicht über die Zusammensetzung der Berichterstatter entscheiden", heißt es in einer Stellungnahme. Die "New York Times" warnte vor einem "Versuch, den Zugang der Öffentlichkeit zu unabhängigen Informationen über die mächtigste Person in Amerika zu untergraben."

"Golf von Amerika"

Auslöser des Streits ist die US-Nachrichtenagentur AP, die sich weigert, Trumps neue Bezeichnung "Golf von Amerika" für den Golf von Mexiko zu übernehmen. AP-Reporter:innen wurden daraufhin aus dem Oval Office ausgeschlossen.

Während Trump die Agentur als "radikal links" bezeichnet, will seine Regierung nun weitere Medien in den Pool aufnehmen – darunter viele konservative Sender wie Sinclair Media. Kritiker:innen fürchten eine gezielte Manipulation der Berichterstattung. Zusammen mit Fox News werden sie von Medienwissenschaftlern als eine der großen Säulen der Desinformationspolitik Donald Trumps genannt.