Private Einblicke: Melania Trump produziert Doku über ihr Leben als First Lady

Mit einer Doku will Melania Trump ein authentisches Bild ihrer Tätigkeiten als nächste First Lady der USA zeigen und tiefe Einblicke in ihr Leben mit Donald Trump geben.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Melania Trump plant eine Dokumentation mit Amazon Prime über ihr Leben als First Lady,

Sie möchte mit der Doku unter anderem Vorurteile gegenüber ihrer Person abbauen.

Hauptaugenmerk der Produktion soll ihr Einzug ins Weiße Haus und ihre zweite Amtszeit als First Lady sein.

In Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst Amazon Prime will die neue First Lady der USA, Melania Trump, eine Dokumentation über ihr Leben herausbringen. Zeigen soll der Film ihren erneuten Einzug ins weiße Haus, ihre neuen Pflichten als First Lady und "ihr tägliches Leben", wie sie im Interview mit "Fox & Friends" des Senders Fox News am Montag (13. Januar) erzählt.

"Mein Leben ist unglaublich. Es ist so viel darin los", wie Melania erzählt. Dabei will sie auch zeigen, dass sie nicht nur die Frau an der Seite von Donald Trump ist, sondern, dass sie ihre eigenen Ansichten hat, wie sie gegenüber Fox preisgibt.

Anzeige

Anzeige

Darum soll es in Melania Trumps Doku gehen

Im Gespräch mit Fox-Moderatorin Ainsley Earhardt erzählt Melania, dass sie bewusst ihren Weg ins Weiße Haus zeigen will. "Das Packen, der Aufbau meines Teams im First Ladys Office […] und was es braucht, um das Weiße Hause zu einem Zuhause zu machen", erklärt die 54-Jährige. Damit wird die Frau des designierten US-Präsidenten sehr private Einblicke in das Leben einer First Lady geben, wie sie andeutet.

Die 54-Jährige gibt auch zu: "Das erste Mal [die erste Präsidentschaft] war es sehr hart." Dafür macht sie unter anderem Michelle und Barack Obama verantwortlich. "Die Informationen wurden uns von der vorherigen US-Administration vorenthalten", kritisiert die 54-Jährige im Fox-Gespräch.

Anzeige

Anzeige

"Eigenen Ansichten": Melania präsentiert sich als unabhängige First Lady

Neben Einblicken hinter die Kulissen des Trump-Clans will die zukünftige First Lady auch ihr Bild in der Öffentlichkeit neu framen. Während der ersten Amtszeit von Donald Trump wurde ihre häufige Abwesenheit im Weißen Haus in Washington D.C und ihre Auftritte kritisiert. Mit der Doku möchte sie ihre Arbeit als Frau den mächtigsten Mann der Welt zeigen und mit Vorurteilen aufräumen.

Ich war immer ich selbst in der ersten Amtszeit. Es fühlt sich nur so an, also ob mich viele nicht akzeptiert haben - nicht verstanden haben. Melania Trump

In Trumps zweiter Amtszeit möchte sie durch die Doku zeigen, dass sie eine eigenständige Person mit eigener Meinung ist: "Manche Menschen sehen mich nur als die Frau des Präsidenten, aber ich stehe auf eigenen Beinen - unabhängig. Und ich habe meine eigenen Ansichten." Auch habe sie vor, in dieser Legislaturperiode sich deutlich mehr in Washington an der Seite ihres Mannes aufhalten zu wollen, wie sie Fox News sagt.

Trump gesteht auch, dass sie und ihr Ehemann nicht immer einer Meinung seien, aber für Melania ist das "okay". Sie stehe ihm immer zur Verfügung, "um Ratschläge zu geben", wie sie schmunzelnd erzählt.