Im Gegensatz zu ihrem Mann bemühte sich Melania Trump bisher eher weniger um Wählergunst. Nun bewirbt sie ihre Autobiografie aber höchst politisch.

Das Wichtigste in Kürze Mischt sie so doch noch im US-Wahlkampf mit? Die ehemalige First Lady möchte bald ihre Memoiren veröffentlichen.

Während sie die öffentliche Bühne seit ihrem Auszug aus dem Weißen Haus oft mied, geht Melania Trump jetzt mit der Promotion ihres Buches auf Konfrontationskurs.

In auf ihrem X-Account veröffentlichten Clips bewirbt sie ihr Werk - und ihren Mann Donald.

Donald Trump möchte im November wieder ins Weiße Haus einziehen. Doch während seine demokratische Konkurrentin Kamala Harris im Wahlkampf tatkräftige Unterstützung von Ehemann Doug Emhoff erhält, glänzt Trumps Gattin - Ex-First-Lady Melania - vor allem mit einem: Abwesenheit.

Öffentliche Auftritte an der Seite ihres Mannes sind eine Seltenheit, sogar beim TV-Duell zwischen Donald Trump und dem damaligen Präsidentschaftsbewerber, Amtsinhaber Joe Biden, erschien Melania nicht.

Nun - mitten im Wahlkampf - lässt die öffentlichkeitsscheue Melania aber von sich hören: Auf der Plattform X veröffentlichte sie Werbe-Clips für ihre Memoiren. Der Titel: "Melania".

Melania Trumps Autobiografie: Ein Wahlkampf-Coup?

"Meine Geschichte. Meine Perspektive. Die Wahrheit", postete sie zu einem Clip vom 5. September. Der Website der Ex-First-Lady zufolge teilt die 54-Jährige in dem Werk "Geschichten und Bilder, die noch nie zuvor mit der Öffentlichkeit geteilt wurden".

Das Buch soll laut der "Frankfurter Rundschau" im Oktober erscheinen - also noch vor der US-Wahl am 5. November - eine ausgeklügelte Taktik auf den letzten Metern des Wahlkampfes also? Man könnte es zumindest meinen. Denn Melania Trump spielt in einem der Trailer zu ihrer Autobiografie direkt auf die US-amerikanische Politik an.

Melania Trump: Versuche, Donald "zum Schweigen zu bringen"

"Die Wahlergebnisse von 2020 haben unser Leben für immer verändert", erklärte sie in einem weiteren auf X veröffentlichten Clip (8. September) - ob sie mit "uns" ihre Familie oder die Amerikaner als Ganzes meint, bleibt unklar. Weiter sagt sie: "Es hatte Auswirkungen auf unsere Lebensqualität, die Kosten für Lebensmittel, Benzin, Sicherheit und sogar auf die geopolitische Landschaft."

Die USA seien "gespaltener als jemals zuvor", so Melania Trump. Und obwohl die Beziehung des Ehepaares Trump nach außen hin weitgehend unterkühlt wirkt, verteidigt Melania ihren kontroversen Gatten in dem Video:

"Es wird zunehmend offensichtlich, dass die Redefreiheit erheblichen Herausforderungen ausgesetzt ist, wie die Versuche, meinen Mann zum Schweigen zu bringen, zeigen." Das könnte laut der "FR" womöglich eine Anspielung auf die Anklage gegen Donald Trump wegen mutmaßlicher Wahlbeeinflussung sein.

Die Ankündigung ihrer Memoiren setzt Melania Trump auf einen weiteren, politisch wichtigen Termin ihres Mannes Donald: In der Nacht zum Mittwoch (10. September, Ortszeit) steht dessen TV-Duell mit Kamala Harris an.

