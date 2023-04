Putin besucht Truppen in den ukrainischen Regionen Cherson und Luhansk

Russlands Präsident Wladimir Putin ist offenbar erneut ins Kriegsgebiet gereist. Nachdem der Aggressor vor einigen Wochen die Hafenstadt Mariupol besuchte, sei er diesmal in die völkerrechtswidrig einverleibten Gebiete Cherson und Luhansk gereist.

Wladimir Putin hat 14 Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges erneut russische Soldaten im Kriegsgebiet besucht. Das geht aus einer am Dienstag (18. April) veröffentlichen offiziellen Mitteilung des Kreml hervor. In der Region Cherson im Süden der Ukraine habe sich der russische Präsident bei Generaloberst Michail Teplinski über die Lage in den annektierten Gebieten informiert.

Putin besucht Hauptquartier der Nationalgarde

In der Region Luhansk im Osten der Ukraine habe der russische Präsident zudem Generaloberst Alexander Lapin und andere hochrangige Offiziere getroffen. Wann Wladimir Putin in die völkerrechtswidrig einverleibten Gebieten gereist sein soll, hat der Kreml nicht bekannt gegeben.