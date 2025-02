Putin schlägt Trump zweifelhaften Deal zur Ausbeutung ukrainischer Rohstoffe vor

Die USA fordern von der Ukraine Rohstoffe für weitere Militärhilfen. Jetzt ist auch Russland-Präsident Wladimir Putin in den Poker eingestiegen.

Anzeige

Die USA und die Ukraine verhandeln derzeit über ein Abkommen über Seltene Erden. US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Februar von Kiew wertvolle Rohstoffe im Austausch für weitere Hilfen im Ukraine-Krieg gefordert. Trump zufolge soll das Abkommen kurz vor dem Abschluss stehen.

Anzeige

Anzeige

Putin bietet USA gemeinsamen Rohstoffabbau in der Ukraine an

Jetzt hat sich Moskau, das offenbar ebenfalls Interesse an den Bodenschätzen hat, mit einem zweifelhaften Deal in die Angelegenheit eingeklinkt. Der russische Präsident Wladimir Putin trat für US-Investitionen zur Ausbeutung von Rohstoffen in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine ein.

"Wir sind bereit, ausländische Partner in unsere neuen historischen Gebiete einzuladen, die Russland zurückgegeben wurden", sagte Putin am Montag (24. Februar) in einem TV-Interview. Russland sei bereit, "mit unseren Partnern, einschließlich der Amerikaner, in den neuen Territorien zusammenzuarbeiten". Mit "neuen historischen Gebieten" meinte Putin wohl die eroberten oder annektierten Regionen in der Ukraine.

Anzeige

Anzeige

Trump hatte Russland bereits wirtschaftliche Zusammenarbeit in Aussicht gestellt

Putin sagte weiter, dass russische Unternehmen hinsichtlich möglicher gemeinsamer wirtschaftlicher Projekte schon in Kontakt, und diese mit dem Ende des Ukraine-Kriegs verknüpft seien. Trump hatte zuvor eine wirtschaftliche Stärkung Russlands nicht ausgeschlossen.

Einen Tag später ging auch Kremlsprecher Dmitri Peskow auf Putins fragwürdigen Deal ein. "Die Amerikaner brauchen Metalle der Seltenen Erden, wir haben eine Menge davon", sagte Peskow in Moskau zu Journalisten. "Wir haben unsere eigenen Pläne für die Erschließung strategischer Ressourcen, aber es gibt hier ziemlich breite Perspektiven für eine Zusammenarbeit." Russische Truppen sollen im Ukraine-Krieg kurz vor der Eroberung ukrainischer Lithium-Vorkommen stehen.