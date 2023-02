Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt warnt während eines Besuchs in Kiew vor Putins Aggression. Im "Frühstart" von "NTV" sagte Göring-Eckart: "Wenn Putin irgendetwas erlebt, wo er sieht, da kann ich weitermachen, dann wird er weitermachen". Trotzdem ist man beim Thema Kampfjets auf deutscher Seite nach wie vor zurückhaltend.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Putin wird seine Aggression weit über die Ukraine hinaustragen, wenn er kann.

Europa muss geschlossen hinter Ukraine stehen - mit der vollen Unterstützung.

Kampfjet-Lieferungen gemäß des Völkerrechts - meint Chef der Münchner Sicherheitskonferenz.

Putin muss Einhalt geboten werden. Das sei "evident und notwendig", wie Göring-Eckardt sagt. Schließlich geht es nicht nur um die Ukraine, sondern um die Sicherheit in Europa und damit auch um Deutschland. Eine Sicherheit zu gewährleisten wäre nur dann möglich, wenn die Ukraine weiterhin militärisch ausgestattet und somit unterstützt wird.

Im Video: Lieferung von Kampfjets an die Ukraine - das könnten die Folgen sein

Sorgen Kampfjets für Eskalation?

Zur aktuell brennenden Frage der Kampfjet-Lieferung hält sich Göring-Eckardt insofern zurück, als dass sie die Antwort darauf Experten überlasse. Diese müssen darüber reden, "was geht und was nicht geht". Diese Zurückhaltung sei angebracht - schließlich möchte niemand, dass Deutschland als NATO-Land in diesen Krieg mit eintritt, sollten Kampfjet-Lieferungen zu einer Eskalation beitragen. Allerdings sieht laut "Tagessschau" der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, keinen Grund dafür. Schließlich dürften gemäß Völkerrecht der Ukraine Waffen geliefert werden - neben Kampfpanzern auch Kampfflugzeuge.