Putin wirft Westen Verfolgung russischer Journalisten vor

Wladimir Putin zufolge hat es der Westen auf russische Journalist:innen abgesehen. Sie sollen nicht ihren Job machen können, ohne dass sie verfolgt würden. Anders sei die Lage in Russland selbst, wie der Kreml-Chef sagt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Laut Wladimir Putin werden russische Journalist:innen im Westen verfolgt.

Vergangene Woche untersagte der Kreml-Chef 92 US-Staatsbürger:innen die Einreise nach Russland, darunter auch Journalist:innen.

Seit Jahren unterdrückt der Kreml bereits unabhängige Medien.

Kreml-Chef Wladimir Putin beschuldigt den Westen, russische Journalistinnen und Journalisten zu verfolgen. Dies soll sogar offen geschehen, so der Präsident.

Im Video: Haftbefehl in der Mongolei - droht Putin am Dienstag die Festnahme?

92 US-Staatsbürger:innen dürfen nicht nach Russland einreisen

Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Montag (2. September). Der mongolischen Zeitung "Onoodor" zufolge sagte der Kreml-Chef am ersten Abend seiner Mongolei-Reise: "Um sich vor unangenehmen Fakten zu verstecken, von wahrheitsgemäßen Informationen, startete der Westen, der sich selbst als den Standard von Freiheit betrachtet, eine offene Verfolgung russischer Korrespondenten." Die Abschrift des Interviews wurde auf der offiziellen Seite des Kremls veröffentlicht.

Erst am Mittwoch (28. August) vergangener Woche, verbot Putin 92 US-Staatsbürger:innen die Einreise nach Russland. Unter anderem sollen dabei Journalist:innen, Anwält:innen und die Köpfe von Firmen aus der Militärindustrie betroffen sein.

Seit Jahren unterdrückt der Kreml bereits unabhängige Medien. Auch werden seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 andersdenkende Stimmen in russischsprachigen Medien verboten.

Anzeige

Anzeige

Putin: Medien sind in Russland frei

Putin selbst bekräftigt, dass in Russland Medien frei sind. "Die einzige Bedingung für sie ist die Übereinstimmung mit der russischen Legislatur", so der Kreml-Chef. "Ausländische Korrespondenten, die in unserem Land akkreditiert sind, sollten das verstehen."

Bereits des Öfteren beschuldigte Moskau, westliche Länder würden den russischen Medien im Ausland unfaire Beschränkungen auferlegen. Der mongolischen Zeitung sagte Putin, russische Journalist:innen wären in fast allen westlichen Ländern "direkter Zensur" ausgesetzt. "Das einzige, was unsere Medien tun, ist, die russischen Ansichten über aktuelle Probleme und Prozesse, die in der Welt passieren, überzeugend zu vermitteln", so der Präsident.

Im Video: Kreml zweifelt an Trumps Vermittlungserfolg im Ukraine-Krieg

Anzeige

Anzeige

Ausländische Medien dürfen unter Umständen in Moskau verfolgt werden

Erst im vergangenen Mai, wurde ein Gesetz in Russland verabschiedet, dass die strafrechtliche Verfolgung von ausländischen Medien, mit Sitz in Moskau, erlaubt ist, wenn das entsprechende westliche Land "unfreundlich" zu russischen Medien war.

Washington verhängte Sanktionen gegen einige staatliche russische TV-Stationen. Der Grund dafür lautete, dass diese falsche Informationen verbreitet hätten, die den Krieg in der Ukraine unterstützten.