Räucherlachs im Test: Zehn Produkte "gut" - eine Sorte fällt durch

Stiftung Warentest hat insgesamt 17 Räucherlachs-Sorten getestet. Nur ein Produkt ist richtig gut.

Jedes Jahr zu Weihnachten und Silvester boomt das Geschäft mit Räucherlachs. Und das, obwohl die Preise stetig steigen. Zuchtlachs vom Discounter etwa kostet mittlerweile rund 45 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Bei Markenprodukten ist die Preisspanne teilweise noch größer.

Nun haben die Tester:innen von Stiftung Warentest insgesamt 17 Sorten Räucherlachs (zehn Sorten Zuchtlachs, drei Sorten Wildlachs und vier vegane Alternativen) genauer unter die Lupe genommen.

So gesund ist Lachs

Räucherlachs bietet relevante Mengen an Omega-3-Fettsäuren, die sich positiv auf den Blutfluss und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auswirken, beschreibt Ina Bockholt, Ernährungsexpertin bei der Stiftung Warentest. Allerdings besitze er auch einen hohen Salz- und Fettgehalt. Demnach kann Lachs bis zu 4,2 Gramm Salz pro 100 Gramm beinhalten. Verbraucher:innen sollten nicht mehr als sechs Gramm Salz pro Tag essen, um das Blutdruckrisiko nicht zu erhöhen. Stiftung Warentest rät daher, nicht mehr als 50 Gramm Lachs am Tag zu sich zu nehmen.

Wie die Stiftung Warentest berichtet, gab es zudem große sensorische Unterschiede im Test. Demnach wiesen etliche Produkte geschmackliche und optische Makel auf. So haben die Tester:innen in vielen Proben etwa unappetitliche Blutpunkte entdeckt oder einen bitteren Beigeschmack beanstandet, schreibt "sol.de".

Einige Produkte waren zudem mit Keimen belastet. Der "Schottische Räucherlachs" (Krone Fisch) habe zudem eine milchsaure Note gehabt, was auf beginnenden Verderb hinweise. Dieses Produkt bewerteten die Tester:innen als mangelhaft.

Allerdings fiel die Schadstoffanalyse positiv aus. Demnach waren kritische Umweltsubstanzen wie Fluorchemikalien (PFAS) oder Schwermetalle ebenso ein Thema wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) aus Räucherprozessen. Zudem gab es keinen Hinweis auf Rückstände von Antibiotika, wie die Stiftung Warentest in einer Pressemitteilung schreibt.

Das sagen die Tester:innen

Insgesamt bekamen zehn Produkte (darunter auch zwei Lachsalternativen) eine gute Bewertung - wirklich schmackhaft war allerdings nur der Testsieger, der "Nord-Atlantik-Lachs" (Bioverde). "Echte Gaumenfreude bietet nur ein Bio-Produkt. Es ist mit acht Euro pro 100 Gramm aber auch der teuerste Fisch im Test", so Bockholt. Allerdings rieche und schmecke dieser aromatisch, nach mildem Rauch und kräftig nach Lachs.

Der "Kodiak Wildlachs geräuchert" (Friedrichs) ist mit 6,49 Euro pro 100 Gramm zwar das zweitteuerste Produkt im Test. Laut Tester:innen bekommen Konsument:innen aber einen "kräftigen Wildlachsgeruch und -geschmack - ganz ohne sensorische Mängel", schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Der Testsieger unter den veganen Alternativen ist der "My Veggie Veganer Räucherlax" (Edeka). Dieser schmecke sehr leicht säuerlich und erinnere leicht an Fischrogen, so die Tester:innen.

Testsieger unter den Zuchtlachsen

Note 1,7 (gut): "Nord-Atlantik-Lachs" (Bioverde; 8 Euro/100 Gramm)

Note 2,2 (gut): "Almare Seafood Norwegischer Räucherlachs" (Aldi; 2,40 Euro/100 Gramm)

Note 2,3 (gut): "Mein Lieblingslachs"

Testvelierer unter den Zuchlachsen

Note 4 (ausreichend): "Mein Lieblings-Bio- Lachs " (5,61 Euro/100 Gramm)

Note 4 (ausreichend): "Pures Grün, Räucherlachs in feine Scheiben geschnitten" (ArcticFish; 3,89 Euro/100 Gramm)

Note 5 (mangelhaft): "Schottischer Räucherlachs" (Krone Fisch; 4,49 Euro/100 Gramm)

Testsieger unter den Wildlachsen

Note 2,2 (gut): "Kodiak Wildlachs geräuchert" (Friedrichs; 6,49 Euro/100 Gramm).

Testsieger vegane Alternativen

Note 2 (gut): "My Veggie Veganer Räucherlax" (Edeka; 2,49 Euro/100 Gramm)

Testverlierer vegane Alternativen

Note 3,5 (befriedigend): "Räucherlax-Karottenschnitzel" (Rice up; 3,16 Euro/100 Gramm)