Ein traumhafter Urlaub auf See verwandelte sich für die Passagiere der MSC Orchestra in ein unerwartetes Abenteuer. Rauchentwicklung und ein Stromausfall führten zu einer abrupten Unterbrechung der Reise und zwangen die Reederei, geplante Kreuzfahrten abzusagen.

Das Wichtigste in Kürze Die MSC Orchestra, ein beliebtes Kreuzfahrtschiff, musste aufgrund technischer Probleme ihre Reisepläne ändern.

Der Grund: Rauchentwicklung und ein Stromausfall.

Dies führte letztlich zu einer Reihe von Reiseabsagen.

Auf dem Kreuzfahrtschiff MSC Orchestra hat sich während der Reise in Mittelmeer offenbar ein Zwischenfall ereignet. Kurzfristig war auf dem knapp 300 Meter langen Schiff der Strom ausgefallen und eine Weiterreise verzögerte sich. Einige Medien sprechen von einem Brand - die Reederei widerspricht dem jedoch vehement.

In einer Erklärung von MSC hieß es: "Die MSC Orchestra hatte in den frühen Morgenstunden des Dienstags ein technisches Problem im Maschinenraum, das die elektrische Schalttafel beeinträchtigte und Rauch in einem bestimmten technischen Bereich des Schiffes verursachte. Dies wurde durch die Sicherheitssysteme im unmittelbaren Bereich eingedämmt, und es gab keine Auswirkungen auf andere Bereiche des Schiffes, einschließlich der Gästebereiche. Es wurden keine Verletzungen gemeldet."

Schiff muss repariert werden - Reisen abgesgt

Nachdem die MSC Orchestra mehrere Stunden vor der Küste Korsikas trieb, konnte sie ihre Fahrt fortsetzen und erreichte Genua mit fast zehn Stunden Verspätung. Ursprünglich sollte das Schiff an dem Tag in Marseille ankommen, um Passagiere für die nächste siebentägige Rundreise aufzunehmen. Berichten zufolge wurde den Passagieren jedoch mitgeteilt, dass diese Reise abgesagt wurde. Laut dem Portal Cruise Mapper befindet sich das Schiff weiterhin in Genua.

MSC betonte, dass alle Gäste gemäß den Sicherheitsverfahren umgehend über die Situation informiert wurden. Das Schiff ist in Genua angekommen, wo es für eine Bewertung und eventuelle Reparaturen verbleiben wird. Daher wurde die aktuelle Kreuzfahrt abgesagt. Die Gäste wurden kontaktiert, erhalten Unterstützung und angemessene Rückerstattungen werden den betroffenen Gästen angeboten.