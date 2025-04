Virus-Ausbruch auf Luxus-Kreuzfahrtschiff - über 200 Erkrankte

Die luxuriöse Kreuzfahrt auf der "Queen Mary 2" hat für viele Urlauber:innen eine unerwartete Wendung genommen. Über 200 Passagiere und Besatzungsmitglieder sind am hochansteckenden Norovirus erkrankt.

Das Wichtigste in Kürze Diese Reise haben sich die Urlauber sicher ganz anders vorgestellt.

Auf dem beliebten Kreuzfahrtschiff "Queen Mary 2" ist der Norovirus ausgebrochen.

Über 200 Personen haben sich mit dem Virus angesteckt.

Auf dem Luxus-Kreuzfahrtschiff "Queen Mary 2" ist das Norovirus ausgebrochen. Wie das Center for Disease Control (CDC) berichtet, wurden 224 von 2.538 Passagieren und 17 von 1.232 Besatzungsmitgliedern während der Reise, die vom 8. März bis zum 6. April 2025 dauert, krank. Die Symptome umfassen hauptsächlich Durchfall und Erbrechen. Weitere Anzeichen können laut CDC Magenschmerzen, Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen oder Dehydrierung sein.

Als Reaktion auf den Ausbruch hat der Veranstalter zusammen mit der Crew der "Queen Mary 2" eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Dazu gehören verstärkte Reinigungs- und Desinfektionsverfahren gemäß ihrem Präventions- und Reaktionsplan für Ausbrüche. Die betroffenen Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden isoliert, um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern. Zudem wurden Stuhlproben von erkrankten Personen gesammelt, um die Ursache der Erkrankungen zu bestätigen.

Virusinfektionen keine Seltenheit auf Kreuzfahrtschiffen

Gastrointestinale Virusinfektionen sind auf Schiffen mit vielen Menschen in beengten Räumlichkeiten keine Seltenheit, wie das CDC betont. Allein im laufenden Jahr haben sich auf Kreuzfahrtschiffen bereits 12 vergleichbare Vorfälle ereignet. Laut der US-Gesundheitsbehörde verursacht das Norovirus jährlich zwischen 19 und 21 Millionen Erkrankungen, 109.000 Krankenhausaufenthalte und 900 Todesfälle.

Typischerweise entwickeln infizierte Personen Symptome zwischen 12 und 48 Stunden nach der Infektion. Das Norovirus löst sich jedoch in der Regel schnell auf und dauert bei den meisten gesunden Erwachsenen nur ein bis drei Tage, so das CDC. Es gibt keine spezifische Medikation oder antivirale Behandlung für das Norovirus, was bedeutet, dass die einzige verfügbare Behandlung darin besteht, die Symptome zu managen. Das CDC empfiehlt, hydratisiert zu bleiben und Flüssigkeiten zu trinken, die Elektrolyte ersetzen, die durch Durchfall und Erbrechen verloren gehen können. Diese Empfehlung ist besonders wichtig, um Dehydration zu verhindern und den Körper bei der Genesung zu unterstützen.