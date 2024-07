Razzia-Panne bei IZH-Verbot

Eine Durchsuchung im Rahmen des Vereinsverbots der IZH ist in die Hose gegangen. Nach Angaben des Innenministeriums hat sich eine von der Maßnahme betroffene Person nicht mehr im durchsuchten Objekt befunden.

Anzeige

Bei der Vollstreckung des Vereinsverbots gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) hat es nach Angaben des Innenministeriums in Schwerin auch einen Einsatz in Greifswald gegeben - der nicht glatt lief. Sieben Beamte des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern sollten in der Hansestadt ein Objekt durchsuchen, erlebten aber eine Überraschung.

"Im Ergebnis konnte der Durchsuchungsbeschluss in der Stadt Greifswald nicht vollstreckt werden, da sich der Betroffene der Maßnahme dort wohnlich nicht mehr aufhielt", teilte das Innenministerium in Schwerin mit. "Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann mittlerweile beruflich in Niedersachsen aufhalten dürfte." Die AfD im Landtag sprach von einem "peinlichen Vorfall".

Islamisches Zentrum als Propagandazentrale Irans

Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes handelt es sich beim Islamischen Zentrum Hamburg um ein "bedeutendes Propagandazentrum Irans in Europa". Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte den bundesweit aktiven Verein daraufhin verboten. Zum Vollzug der Verbotsverfügung, von der auch fünf Teilorganisationen betroffen sind, durchsuchten Polizisten am frühen Morgen das IZH mit der Imam Ali Moschee sowie weitere Gebäude in insgesamt acht Bundesländern. Seit Jahren gab es Forderungen nach einer Schließung des IZH.

Das Zentrum verbreite als direkte Vertretung des iranischen "Revolutionsführers" in aggressiv-kämpferischer Weise die Ideologie der sogenannten "Islamischen Revolution" in Deutschland, hieß es in einer Mitteilung des Bundesinnenministeriums. "Mir ist es dabei sehr wichtig, klar zu unterscheiden: Wir handeln nicht gegen eine Religion", betonte Faeser. Die friedliche schiitische Glaubens- und Religionsausübung sei ausdrücklich nicht von dem Verbot berührt. In Deutschland existieren schätzungsweise 150 bis 200 schiitische Gemeinden.

Im Video: Razzia in der Blauen Moschee: Faeser verbietet Islamisches Zentrum Hamburg

Anzeige

Anzeige

Knapp 200 Islamisten in MV

Wie Landes-Innenminister Christian Pegel (SPD) Anfang Juli bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für 2023 sagte, werden in Mecklenburg-Vorpommern rund 180 Personen dem Islamismus und islamistischen Terrorismus zugerechnet. Die Zahl schwankt seit Jahren zwischen 170 und 200. Feste Strukturen seien im Nordosten nicht erkennbar, es handele sich vielmehr zumeist um Einzelpersonen, die zu den sogenannten Salafisten gehörten. Zentrales Ziel der Sicherheitsbehörden bleibe, Anschlagspläne frühzeitig zu erkennen und zu vereiteln, sagte Pegel.

FDP fordert wirksamen Schutz

FDP-Landtags-Fraktionschef René Domke warf dem Innenminister vor, die Bedrohung durch islamistischen Extremismus herunterzuspielen. "Die nun durchgeführten Razzien, bei denen auch Objekte in Mecklenburg-Vorpommern durchsucht wurden, zeigen eindeutig, dass die Gefahr keineswegs unterschätzt werden darf", sagte Domke. Er forderte von der Landesregierung ein klares Bekenntnis zu umfassenden und wirksamen Maßnahmen gegen islamistischen Extremismus und eine transparente Information der Öffentlichkeit über die aktuellen Bedrohungslagen und die ergriffenen Maßnahmen. Die FDP werde weiterhin darauf drängen, "dass der Verfassungsschutz im Phänomenbereich Islamismus personell und technisch besser ausgestattet wird", kündigte Domke an.

Anzeige