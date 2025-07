Regenbogen statt Zirkuszelt: Berliner CSD setzt politisches Zeichen

Unter dem Motto "Nie wieder still" ziehen 80 Trucks mit 100 unterschiedlichen Gruppen durch die Stadt, um für Vielfalt, Menschenrechte und den Schutz von Minderheiten zu demonstrieren. Der CSD in Berlin gilt als eine der größten Veranstaltungen der LGBTQ-Community in Europa.

© Bernd von Jutrczenka/dpa