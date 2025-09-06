Anzeige
Asylpolitik

Regierung: Abschiebung nach Afghanistan ohne Gegenleistung

  • Aktualisiert: 06.09.2025
  • 14:46 Uhr
  • dpa
Menschen besteigen ein Flugzeug der Qatar Airways, vor dem Fahrzeuge der Bundespolizei stehen auf dem Vorfeld am Flughafen Leipzig/Halle.
Menschen besteigen ein Flugzeug der Qatar Airways, vor dem Fahrzeuge der Bundespolizei stehen auf dem Vorfeld am Flughafen Leipzig/Halle. © Jan Woitas/dpa

Mit den islamistischen Taliban will die Bundesregierung keine offiziellen diplomatischen Beziehungen. Um dennoch Straftäter abschieben zu können, war sie deshalb zuletzt auf Unterstützung angewiesen.

Anzeige

Inhalt

  • Fokus auf Straftäter
  • Bundesregierung: Keine Gegenleistung für Abschiebung
  • Kaum jemand geht freiwillig zurück nach Afghanistan

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will dafür sorgen, dass Abschiebungen nach Afghanistan häufiger stattfinden. Ob diese dann wie zuletzt wieder mit Unterstützung des Golfstaats Katar organisiert werden, lässt sein Ministerium dabei offen. "Die Bundesregierung arbeitet intensiv daran, einen dauerhaften Rückführungsmechanismus zu etablieren", sagt eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Hierfür prüfe man "alle Optionen unter rechtlichen und operativen Gesichtspunkten".

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Fokus auf Straftäter

Seit der Machtübernahme der islamistischen Taliban in Kabul im August 2021 kam es zweimal zu Abschiebungen von Afghanen aus Deutschland. Im August 2024 - damals regierte noch die Koalition von FDP, Grünen und SPD - wurden 28 verurteilte Straftäter in die afghanische Hauptstadt gebracht. Im Juli brachte ein Flugzeug 81 Männer nach Afghanistan, die nach Angaben der Länder unter anderem mit Tötungsdelikten, Sexualstraftaten, Gewalttaten und Drogendelikten strafrechtlich in Erscheinung getreten waren. Wie die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion mitteilte, wurden während der Bodenabfertigung am Flughafen in 38 Fällen aufgrund des Verhaltens der Betreffenden sogenannte Fesselungsmittel angewendet.

Anzeige
Anzeige

Bundesregierung: Keine Gegenleistung für Abschiebung

Auf die Frage der Linksfraktion, ob die Taliban dafür, dass sie die Abschiebung am 18. Juli akzeptierten, eine Gegenleistung erhalten hätten, antwortete die Bundesregierung, diese Abschiebung "wurde vermittelt durch den Staat Katar im Rahmen der gemeinsamen strategischen Sicherheitspartnerschaft, ohne dass hierfür eine Gegenleistung erbracht wurde". Zu den Einzelheiten der Abstimmung könne die Bundesregierung aus Gründen der Vertraulichkeit keine Stellung nehmen.

Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Clara Bünger, kritisiert: "Die Bundesregierung gibt Unsummen für Abschiebeflüge aus, arbeitet mit Autokraten zusammen und behauptet, damit werde mehr Sicherheit geschaffen - das ist eine Lüge."

Kaum jemand geht freiwillig zurück nach Afghanistan

Afghanistan ist aktuell das Hauptherkunftsland von Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen. Angebote zur freiwilligen geförderten Rückkehr des Bundes haben in den ersten acht Monaten dieses Jahres lediglich 33 Menschen aus Afghanistan genutzt. Wie das Bundesinnenministerium auf Anfrage mitteilte, wurden fünf weitere freiwillige Ausreisen nach Afghanistan über Länderprogramme gefördert. Über freiwillige Ausreisen ohne staatliche Förderung liegen keine aktuellen Daten vor.

Anzeige
Anzeige
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt drängt über die EU-Asylreform hinaus auf schärfere Regeln.
News

Bundesinnenminister

EU-Asylreform nicht ausreichend: Dobrindt drängt auf schärfere Maßnahmen

Die EU hat sich auf ein neues Asylsystem geeinigt – für Alexander Dobrindt reicht das nicht. Der Innenminister fordert zusätzliche Maßnahmen, etwa Rückführzentren außerhalb der Union.

  • 03.09.2025
  • 12:13 Uhr
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 01. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 16:20
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 16:20

  • 10:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 19:45

  • 25:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 18:00

  • 12:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 15:45

  • 10:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 8:25
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 8:25

  • 05:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 19:55

  • 25:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 15:45

  • 11:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 08:25

  • 05:05 Min
  • Ab 12
Mehr News
Debatte über «Elterntaxis»
News

Jeder fünfte Grundschüler fährt täglich Elterntaxi - das sind die Gründe dafür

  • 06.09.2025
  • 15:19 Uhr
Deutsche Rentenversicherung
News

Neue Pläne von Bas: Höhere Sozialabgaben für Gutverdiener ab 2026

  • 06.09.2025
  • 15:06 Uhr
Lehrerzimmer
News

Seit 16 Jahren krankgeschrieben: Disziplinarverfahren gegen Lehrerin eingeleitet

  • 06.09.2025
  • 13:03 Uhr
Anthropic
News

Streit um Urheberrecht: KI-Firma Anthropic will Autoren 1,5 Milliarden Dollar zahlen

  • 06.09.2025
  • 08:36 Uhr
Tödlicher Hai-Angriff in Sydney
News

Nach mutmaßlicher Hai-Attacke: Surfer stirbt in Sydney

  • 06.09.2025
  • 08:21 Uhr
Gerald Heere
News

Höhere Steuern für Reiche? Finanzminister für Umverteilung

  • 06.09.2025
  • 05:02 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250905-99-938126
News

G20-Gipfel 2026 in Trumps Golfresort in Florida geplant

  • 06.09.2025
  • 03:44 Uhr
Markus Söder
News

Söder spricht sich gegen NATO-Truppen in der Ukraine aus

  • 06.09.2025
  • 00:03 Uhr
Streitgespräch zwischen Palmer und Frohnmaier
Artikel

Massive Proteste bei Streitgespräch von Palmer und Frohnmeier

  • 05.09.2025
  • 23:45 Uhr
Russland, Noworossijsk: Containerschiff im Hafen von Noworossijsk am Schwarzen Meer
News

Riesiger Erdöl-Teppich vor Russlands Schwarzmeerküste: Wasservögel verenden

  • 05.09.2025
  • 23:28 Uhr