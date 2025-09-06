Anzeige
Sozialversicherungen

Neue Pläne von Bas: Höhere Sozialabgaben für Gutverdiener ab 2026

  • Aktualisiert: 06.09.2025
  • 15:06 Uhr
  • dpa
Article Image Media
© Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Die Einkommensgrenze, bis zu der Sozialbeiträge zu zahlen sind, wird jährlich neu festgelegt - analog zur Lohnentwicklung. Diese wird nun stark ansteigen, wie ein Entwurf vom Arbeitsministerium zeigt.

Anzeige

Menschen mit höheren Einkommen müssen im kommenden Jahr voraussichtlich mehr Geld an ihre Sozialversicherungen abführen. Dabei geht es um die Anhebung der sogenannten Bemessungsgrenze beim Einkommen, bis zu der Sozialbeiträge zu entrichten sind. Sie wird jährlich an die Lohnentwicklung angepasst. Den entsprechenden Verordnungsentwurf hat das Bundesarbeitsministerium unter Arbeitsministerin Bärbel Bas am Freitag zur Abstimmung an die anderen Ressorts geschickt. Der Entwurf, über den zuvor das Portal "Politico" berichtete, liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Joyn Teaser NEU Deutsche Politik

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Was ist für die einzelnen Versicherungsarten vorgesehen?

In der allgemeinen Rentenversicherung soll die Beitragsbemessungsgrenze dem Entwurf zufolge von derzeit 8.050 Euro im Monat ab dem 1. Januar auf 8.450 Euro steigen.

In der gesetzlichen Krankenversicherung soll die Beitragsbemessungsgrenze demnach ebenfalls steigen - von monatlich 5.512,50 Euro in diesem Jahr auf 5.812,50 Euro im kommenden Jahr.

Die Versicherungspflichtgrenze, also die Grenze bis zu der Arbeitnehmer in der Regel gesetzlich krankenversichert sein müssen, soll gemäß der Planungen 2026 von aktuell 6.150 Euro Bruttomonatseinkommen auf dann 6.450 Euro pro Monat angehoben werden.

:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Anzeige
Anzeige

Was die Beitragsbemessungsgrenze ist

Die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung ist der Höchstbetrag des Bruttoeinkommens, bis zu dem Beiträge zum gesetzlichen System der Alterssicherung, zu dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber beitragen, erhoben werden. Einkommen oberhalb dieser Grenze wird nicht für die Berechnung der Rentenversicherungsbeiträge herangezogen. Um die maßgebenden Werte der Rechengrößen der Sozialversicherung zu bestimmen, betrachtet man die Entwicklung der Löhne und Gehälter.

Weitreichendere politische Forderungen

Der SPD-Gesundheitsexperte Christos Pantazis hatte im Juni in einem Interview vorgeschlagen, dass Gutverdiener mehr in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen. Konkret plädierte er für eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze um rund 2.500 Euro, um die angespannte Finanzlage der Versicherungen zu stabilisieren. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Janosch Dahmen, plädierte neben Strukturreformen ebenfalls für eine Anhebung "stufenweise auf das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung".

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 01. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 19:45

  • 25:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 18:00

  • 12:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 15:45

  • 10:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 8:25
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 8:25

  • 05:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 19:55

  • 25:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 15:45

  • 11:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 08:25

  • 05:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 19:55

  • 26:31 Min
  • Ab 12
Mehr News
Debatte über «Elterntaxis»
News

Jeder fünfte Grundschüler fährt täglich Elterntaxi - das sind die Gründe dafür

  • 06.09.2025
  • 15:19 Uhr
Lehrerzimmer
News

Seit 16 Jahren krankgeschrieben: Disziplinarverfahren gegen Lehrerin eingeleitet

  • 06.09.2025
  • 13:03 Uhr
Anthropic
News

Streit um Urheberrecht: KI-Firma Anthropic will Autoren 1,5 Milliarden Dollar zahlen

  • 06.09.2025
  • 08:36 Uhr
Tödlicher Hai-Angriff in Sydney
News

Nach mutmaßlicher Hai-Attacke: Surfer stirbt in Sydney

  • 06.09.2025
  • 08:21 Uhr
Gerald Heere
News

Höhere Steuern für Reiche? Finanzminister für Umverteilung

  • 06.09.2025
  • 05:02 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250905-99-938126
News

G20-Gipfel 2026 in Trumps Golfresort in Florida geplant

  • 06.09.2025
  • 03:44 Uhr
Markus Söder
News

Söder spricht sich gegen NATO-Truppen in der Ukraine aus

  • 06.09.2025
  • 00:03 Uhr
Streitgespräch zwischen Palmer und Frohnmaier
Artikel

Massive Proteste bei Streitgespräch von Palmer und Frohnmeier

  • 05.09.2025
  • 23:45 Uhr
Russland, Noworossijsk: Containerschiff im Hafen von Noworossijsk am Schwarzen Meer
News

Riesiger Erdöl-Teppich vor Russlands Schwarzmeerküste: Wasservögel verenden

  • 05.09.2025
  • 23:28 Uhr
3. September 2025, Afghanistan, Mazar Dara: Afghan:innen, die von einem starken Erdbeben betroffen sind, das sich am 31. August im Osten des Landes ereignete, vor dem Nangarhar Regional Hospital
News

Afghanistan von weiterem starken Erdbeben erschüttert

  • 05.09.2025
  • 22:33 Uhr