Regionalbahn rammt Güterzug - Mehrere Verletzte bei Zugunglück in Moers

Auf einer Bahnstrecke am Niederrhein rammt ein Regionalzug seitlich einen abgestellten Güterzug. Es gibt Verletzte, drei kommen schwerverletzt in Kliniken. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Bei einem Zugunglück in Moers-Rheinkamp sind am Dienstagmorgen (24. September) mehrere Menschen teilweise schwer verletzt worden. Insgesamt seien dreizehn Menschen verletzt worden, drei davon schwer, meldet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Insgesamt befanden sich 29 Personen in der Regionalbahn 31.

Bahnstrecke aktuell gesperrt

Die Regionalbahn war laut "Rheinischer Post" in Richtung Xanten unterwegs und kollidierte auf der Strecke mit einer auf dem Nebengleis stehenden Güterzug. Laut Polizei ist die Strecke in beide Richtungen gesperrt, die Unfallaufnahme dauert an. Die Unfallursache sei aktuell noch unklar.

